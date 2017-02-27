RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11271112721127311274>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 110
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
7%
8
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 10:32

  Investor_K написав:Игорь Алексеевич - лучший ******* на валютной ветке


пропущено слово "*******"-отгадаете?
prodigy
 
Повідомлень: 10972
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3231 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 11:54

емітована гривня

а що з грошима?

згідно оперативної звітності НБУ за лютий кількість емітованих коштів практично не змінилась. готівка зросла на 7 ярдів грн, до 760 ярдів грн. безготівка трохи зменшилась - на 4 ярди грн, до 781 ярди грн. кількість емітованих грошей на довгостроких депосертифікатах збільшилась на 12 ярдів грн - до 193 ярдів грн (цей показник опосередковано демонструє кількість зайвої гривні в банківській системі).

а от у березні декілька цікавих тенденцій. по-перше, прискорився витік гривні в готівку - 10 ярдів грн лише за півмісяця. по друге, за цей же період бюджет вперше не вкидав гривню в банківську систему, а навпаки прибрав її. тому в моменті поточний рівень безготівки зменшився до 733 ярдів грн, майже на 50 ярдів грн.

й продажі валюти значно скоротилися - до 14 ярдів грн за півмісяця проти 58 ярдів грн у лютому, 96 ярдів грн - в січні. схоже не вистачає гривні. при цьому курс гривні на міжбанку зростає, що дивно.

є якась турбулентність. спостерігаємо. й так, гроші в бюджеті схоже закінчуються. тому навіть з отриманням допомоги можливі проблеми з фінансуванням витрат бюджету
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 бер, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 29.09.19
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 12:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

й найцікавіше - а що з залишками коштів на рахунках.

тут ми бачимо протилежну картину - залишки на рахунках населення збільшились на 15 ярдів грн, до 706 ярдів. це рекордні залишки, більше було лише в грудні - 711 ярдів грн.

у юросіб залишки теж збільшилися - на 18 ярдів грн, до 903 ярдів грн. теж рекордні показники.

але бачу протиріччя, яке поки що не можу пояснити. кількість емітованої гривні зменшилася, а кількість коштів на рахунках виросла - й не бачу факторів, що може це пояснити. кредити зросли лише на 5 ярдів грн.

парадокс :D чекаємо звіт, де це можна подивитися - буде десь за три тижні
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 29.09.19
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:12

Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?
oleg49
 
Повідомлень: 404
З нами з: 22.10.10
Подякував: 61 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 15:32

  oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?


так, розпочинаємо рух до 37.ХХ
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 21.04.20
Подякував: 541 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:35

  oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?

щось я не розумію. тут регулярно пишуть про депосертифікати НБУ, але потім все одно хтось бере до уваги лише частину показнику, й на підставі цього робить висновки. можете вважати поточні депосертифікати частиною коррахунків.

так ось
14.03 коррахунки 213 ярдів, поточні депосерт - 331 ярд. Разом 546 ярдів грн.
15.03 коррахунки 168 ярдів, поточні депо - 383 ярди. Разом 551 ярд грн.

але так, з початку місяця безготівки стало трохи менше...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 29.09.19
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 17:57

  sergikkc007 написав:
  oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?

так, розпочинаємо рух до 37.ХХ

всім очікуючим 37 - не розумію, на чому базується така впевненість, але є й надлишкова ліквідність гривні, й шалений дефіцит зовнішньої торгівлі, та й з економічної точки зору повільна девальвація має сенс.

тому може якийсь рухи й будуть на зміцнення, якщо НБУ буде імітувати вільний ринок, але загальний напрямок - здешевшання гривні, завжди про це пам'ятайте. й свисток можуть дати у будь-який момент, бо причиною обвалу можуть стати різні фактори - тим паче новинний фон поки що більш негативний.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 29.09.19
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 18:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тому може якийсь рухи й будуть на зміцнення, якщо НБУ буде імітувати вільний ринок
НБУ мешает укреплению?

  Shaman написав:всім очікуючим 37 - не розумію, на чому базується така впевненість
сезонный фактор

  Shaman написав:залишки на рахунках населення збільшились на 15 ярдів грн,
так все таки население не выносило гривну как нам вещали отовсюду?
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 24.10.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 18:32

  Proofy написав:
  Shaman написав:тому може якийсь рухи й будуть на зміцнення, якщо НБУ буде імітувати вільний ринок
НБУ мешает укреплению?

НБУ інколи дозволяє курсу гривні зростати. враховуючи, що НБУ кожен день продає валюту, то курс залежить, яка стратегія інтервенцій.
  Shaman написав:всім очікуючим 37 - не розумію, на чому базується така впевненість
сезонный фактор

сезонні фактори - це для стабільної ситуації, що явно не зараз. до того ж, є ще фактор надлишкової ліквідності з 2022 року. він ще до кінця не спрацював.
  Shaman написав:залишки на рахунках населення збільшились на 15 ярдів грн,
так все таки население не выносило гривну как нам вещали отовсюду?

моя думка - ні. вже писав з цього приводу.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5696191#p5696191

але щось в цьому зростанні за лютий мені не подобається, чекаємо основний пакет звітності
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 29.09.19
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Shaman написав:
  sergikkc007 написав:...тим паче новинний фон поки що більш негативний.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает в скором времени получить финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС).

Шмыгаль рассказал, что на следующей неделе Украина ожидает очередной транш помощи от МВФ. По его словам, в этом году страна получит от фонда 5,4 миллиарда долларов.

Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе будет первый транш от ЕС.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1298
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11271112721127311274>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3391, 3392, 3393
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33928 36798978
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2024 12:31
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1916 13201957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 бер, 2024 16:47
Frant
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23159716
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3786)
16.03.2024 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.