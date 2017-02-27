пропущено слово "*******"-отгадаете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 бер, 2024 10:32
Додано: Суб 16 бер, 2024 11:54
емітована гривня
а що з грошима?
згідно оперативної звітності НБУ за лютий кількість емітованих коштів практично не змінилась. готівка зросла на 7 ярдів грн, до 760 ярдів грн. безготівка трохи зменшилась - на 4 ярди грн, до 781 ярди грн. кількість емітованих грошей на довгостроких депосертифікатах збільшилась на 12 ярдів грн - до 193 ярдів грн (цей показник опосередковано демонструє кількість зайвої гривні в банківській системі).
а от у березні декілька цікавих тенденцій. по-перше, прискорився витік гривні в готівку - 10 ярдів грн лише за півмісяця. по друге, за цей же період бюджет вперше не вкидав гривню в банківську систему, а навпаки прибрав її. тому в моменті поточний рівень безготівки зменшився до 733 ярдів грн, майже на 50 ярдів грн.
й продажі валюти значно скоротилися - до 14 ярдів грн за півмісяця проти 58 ярдів грн у лютому, 96 ярдів грн - в січні. схоже не вистачає гривні. при цьому курс гривні на міжбанку зростає, що дивно.
є якась турбулентність. спостерігаємо. й так, гроші в бюджеті схоже закінчуються. тому навіть з отриманням допомоги можливі проблеми з фінансуванням витрат бюджету
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 бер, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 бер, 2024 12:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
й найцікавіше - а що з залишками коштів на рахунках.
тут ми бачимо протилежну картину - залишки на рахунках населення збільшились на 15 ярдів грн, до 706 ярдів. це рекордні залишки, більше було лише в грудні - 711 ярдів грн.
у юросіб залишки теж збільшилися - на 18 ярдів грн, до 903 ярдів грн. теж рекордні показники.
але бачу протиріччя, яке поки що не можу пояснити. кількість емітованої гривні зменшилася, а кількість коштів на рахунках виросла - й не бачу факторів, що може це пояснити. кредити зросли лише на 5 ярдів грн.
парадокс чекаємо звіт, де це можна подивитися - буде десь за три тижні
Додано: Суб 16 бер, 2024 15:12
Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?
Додано: Суб 16 бер, 2024 15:32
Додано: Суб 16 бер, 2024 17:35
щось я не розумію. тут регулярно пишуть про депосертифікати НБУ, але потім все одно хтось бере до уваги лише частину показнику, й на підставі цього робить висновки. можете вважати поточні депосертифікати частиною коррахунків.
так ось
14.03 коррахунки 213 ярдів, поточні депосерт - 331 ярд. Разом 546 ярдів грн.
15.03 коррахунки 168 ярдів, поточні депо - 383 ярди. Разом 551 ярд грн.
але так, з початку місяця безготівки стало трохи менше...
Додано: Суб 16 бер, 2024 17:57
всім очікуючим 37 - не розумію, на чому базується така впевненість, але є й надлишкова ліквідність гривні, й шалений дефіцит зовнішньої торгівлі, та й з економічної точки зору повільна девальвація має сенс.
тому може якийсь рухи й будуть на зміцнення, якщо НБУ буде імітувати вільний ринок, але загальний напрямок - здешевшання гривні, завжди про це пам'ятайте. й свисток можуть дати у будь-який момент, бо причиною обвалу можуть стати різні фактори - тим паче новинний фон поки що більш негативний.
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ мешает укреплению?
сезонный фактор
так все таки население не выносило гривну как нам вещали отовсюду?
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:32
НБУ інколи дозволяє курсу гривні зростати. враховуючи, що НБУ кожен день продає валюту, то курс залежить, яка стратегія інтервенцій.
сезонні фактори - це для стабільної ситуації, що явно не зараз. до того ж, є ще фактор надлишкової ліквідності з 2022 року. він ще до кінця не спрацював.
моя думка - ні. вже писав з цього приводу.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5696191#p5696191
але щось в цьому зростанні за лютий мені не подобається, чекаємо основний пакет звітності
Додано: Суб 16 бер, 2024 18:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает в скором времени получить финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС).
Шмыгаль рассказал, что на следующей неделе Украина ожидает очередной транш помощи от МВФ. По его словам, в этом году страна получит от фонда 5,4 миллиарда долларов.
Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе будет первый транш от ЕС.
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