RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11271112721127311274

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 110
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
7%
8
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 19:05

  Shaman написав:
  sergikkc007 написав:
  oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?

так, розпочинаємо рух до 37.ХХ

всім очікуючим 37 - не розумію, на чому базується така впевненість, але є й надлишкова ліквідність гривні, й шалений дефіцит зовнішньої торгівлі, та й з економічної точки зору повільна девальвація має сенс.

тому може якийсь рухи й будуть на зміцнення, якщо НБУ буде імітувати вільний ринок, але загальний напрямок - здешевшання гривні, завжди про це пам'ятайте. й свисток можуть дати у будь-який момент, бо причиною обвалу можуть стати різні фактори - тим паче новинний фон поки що більш негативний.

Можливо, варіант на 37.ХХ викликаний очікуваннями значної фінансової допомоги.
До речі, в мене великий скептицизм з приводу чотирирічної програми допомоги Ukrainian Facility (50 млрд євро). Тут не все так просто:
"до реальних траншів – ще кілька місяців. У кінці лютого Європарламент має ухвалити регламент програми під час своєї пленарної сесії. Після цього план для Ukraine Facility затвердить український Кабмін та передасть його для розгляду Європейській комісії. Ключова вимога з боку ЄС – це розробка і суворе дотримання Плану реформ та інвестицій, який передбачатиме здійснення структурних реформ у державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання. Для отримання коштів Україна має виконувати квартальні індикатори цього плану."
100% цей "план" буде конфліктувати з власними інтересами розробників та виконавців.
Тобто отримання коштів, як мінімум, буде ускладненим.
Напевно, в НБУ це розуміють і роблять послаблення гривні. Та й статистика по інфляції дуже сприятлива - нижче цільової.
oleg49
 
Повідомлень: 404
З нами з: 22.10.10
Подякував: 61 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 20:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Proofy написав:НБУ мешает укреплению?

Чого саме?
Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень удвічі
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) зріс з $133,7 млн, мінімального значення за останні 11 місяців, до $262,6 млн цього тижня, свідчать дані регулятора.
Згідно з ними, продаж валюти збільшився зі $156,8 млн до $263,0 млн, тоді купівля знову впала майже до нуля, хоча за два попередні тижні Нацбанку після тривалої перерви вдалося придбати на ринку понад $50 млн.
Представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня очікують на зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд.
Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн. https://bin.ua/news/finance/finances/30 ... ti-za.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6551
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 21:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:шалений дефіцит зовнішньої торгівлі

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні скоротилося майже на 12%
https://open4business.com.ua/negatyvne- ... zhe-na-12/
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5973
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6832 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 11271112721127311274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3391, 3392, 3393
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33928 36799072
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 бер, 2024 12:31
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1916 13201978
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 бер, 2024 16:47
Frant
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23159729
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3786)
16.03.2024 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.