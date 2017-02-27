oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?
так, розпочинаємо рух до 37.ХХ
всім очікуючим 37 - не розумію, на чому базується така впевненість, але є й надлишкова ліквідність гривні, й шалений дефіцит зовнішньої торгівлі, та й з економічної точки зору повільна девальвація має сенс.
тому може якийсь рухи й будуть на зміцнення, якщо НБУ буде імітувати вільний ринок, але загальний напрямок - здешевшання гривні, завжди про це пам'ятайте. й свисток можуть дати у будь-який момент, бо причиною обвалу можуть стати різні фактори - тим паче новинний фон поки що більш негативний.
Можливо, варіант на 37.ХХ викликаний очікуваннями значної фінансової допомоги. До речі, в мене великий скептицизм з приводу чотирирічної програми допомоги Ukrainian Facility (50 млрд євро). Тут не все так просто: "до реальних траншів – ще кілька місяців. У кінці лютого Європарламент має ухвалити регламент програми під час своєї пленарної сесії. Після цього план для Ukraine Facility затвердить український Кабмін та передасть його для розгляду Європейській комісії. Ключова вимога з боку ЄС – це розробка і суворе дотримання Плану реформ та інвестицій, який передбачатиме здійснення структурних реформ у державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання. Для отримання коштів Україна має виконувати квартальні індикатори цього плану." 100% цей "план" буде конфліктувати з власними інтересами розробників та виконавців. Тобто отримання коштів, як мінімум, буде ускладненим. Напевно, в НБУ це розуміють і роблять послаблення гривні. Та й статистика по інфляції дуже сприятлива - нижче цільової.
Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень удвічі Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) зріс з $133,7 млн, мінімального значення за останні 11 місяців, до $262,6 млн цього тижня, свідчать дані регулятора. Згідно з ними, продаж валюти збільшився зі $156,8 млн до $263,0 млн, тоді купівля знову впала майже до нуля, хоча за два попередні тижні Нацбанку після тривалої перерви вдалося придбати на ринку понад $50 млн. Представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня очікують на зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн. https://bin.ua/news/finance/finances/30 ... ti-za.html
Бажаю ВСІМ здоров'я! Тут, на форумі, в деяких склалась думка, що в ЗСУ нагороджують ЛИШЕ за носіння/розкладання бусолі, старлінку... За заряджання рацій/акумів... За миття снарядів... А головне - що ще й за дуже часте відвідування форуму Фінанс.юа!
Ну що ж... Не буду я ламати "картину світу")) Думайте і далі у "своєму напрямку" Тому, ласкаво просимо до лав ЗСУ! Де можна(на думку деяких форумчан) "ніяких важливих завдань не виконувати і "сидіти" на форумі дуже багато часу!" Думайте так і надалі! То може швидше прийдете і підмінити мене
Успіх написав:Бажаю ВСІМ здоров'я! Тут, на форумі, в деяких склалась думка, що в ЗСУ нагороджують ЛИШЕ за носіння/розкладання бусолі, старлінку... За заряджання рацій/акумів... За миття снарядів... А головне - що ще й за дуже часте відвідування форуму Фінанс.юа!
Ну що ж... Не буду я ламати "картину світу")) Думайте і далі у "своєму напрямку" Тому, ласкаво просимо до лав ЗСУ! Де можна(на думку деяких форумчан) "ніяких важливих завдань не виконувати і "сидіти" на форумі дуже багато часу!" Думайте так і надалі! То може швидше прийдете і підмінити мене