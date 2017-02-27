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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11272112731127411275

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 110
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
7%
8
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 11:20

  Zochan написав:
sens написав:продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту :mrgreen:

От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?
тем временем подоспеет транш и возьмёт по дешевке майскую зелень
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хотабе, чому свої медалі до Києва не перевезете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:20

  Investor_K написав:Хотабе, чому свої медалі до Києва не перевезете?

Скромний. По мірі появи вішав на клітку з папугою, йому потрібніше і веселіше було. Зараз папуги нема, і ним нема застосунку.

Не буду знецінювати заслуги Успіха (я не знаю як зараз у них дають оці відзнаки), але коли отримував я, то давали фактично всім учасникам, або просто хто служив нормально і не алкаш. Тобто в моїх очах не було їм належної ціни. Я ніколи не одягав на всілякі «покладання квітів» та «паради», навіть коли вимагали.
Одягнув би мабуть орден. Їх більш-менш заслужено давали. (Хоча було і випадки, коли отримували зами.комбрига, які не виконали жодного бойового вильоту, зате вміло відправляли інших). Але у мене нема.

Якось дивився ціни в інеті, хотів позбавитись хоча б з профіітом. Копійки. Стало не цікаво.
А ви свої трудові побрякушки пристосували? Комусь показуєте?
Hotab
 
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