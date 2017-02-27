тем временем подоспеет транш и возьмёт по дешевке майскую зелень
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 бер, 2024 11:20
Додано: Нед 17 бер, 2024 12:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хотабе, чому свої медалі до Києва не перевезете?
Додано: Нед 17 бер, 2024 12:20
Скромний. По мірі появи вішав на клітку з папугою, йому потрібніше і веселіше було. Зараз папуги нема, і ним нема застосунку.
Не буду знецінювати заслуги Успіха (я не знаю як зараз у них дають оці відзнаки), але коли отримував я, то давали фактично всім учасникам, або просто хто служив нормально і не алкаш. Тобто в моїх очах не було їм належної ціни. Я ніколи не одягав на всілякі «покладання квітів» та «паради», навіть коли вимагали.
Одягнув би мабуть орден. Їх більш-менш заслужено давали. (Хоча було і випадки, коли отримували зами.комбрига, які не виконали жодного бойового вильоту, зате вміло відправляли інших). Але у мене нема.
Якось дивився ціни в інеті, хотів позбавитись хоча б з профіітом. Копійки. Стало не цікаво.
А ви свої трудові побрякушки пристосували? Комусь показуєте?
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