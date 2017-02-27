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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11271112721127311274

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 110
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
7%
8
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 08:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну шо там доллар?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 08:59

  Investor_K написав:Ну шо там доллар?

Чекаю 37.5 . Може трохи по 37.2 візьму .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:07

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Ну шо там доллар?

Чекаю 37.5 . Може трохи по 37.2 візьму .

продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

sens написав:продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту :mrgreen:

От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 10:11

  Zochan написав:
sens написав:продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту :mrgreen:

От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?

Чому хитрун? Людина діє згідно інфо від ґуру ІО
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 11:20

  Zochan написав:
sens написав:продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту :mrgreen:

От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?
тем временем подоспеет транш и возьмёт по дешевке майскую зелень
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:01

  Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:шалений дефіцит зовнішньої торгівлі

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні скоротилося майже на 12%
https://open4business.com.ua/negatyvne- ... zhe-na-12/

скорочення є, але поки що тренд це не змінює. в нас дефіцит в січні 1,7 ярдів дол, й це найкращий показник за рік. експорт продовольчих товарів - дві третини від загального експорту. треба розширяти морський коридор, що й роблять.

але є природний механізм корегування торгового дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва - девальвація. ми з якихось причин пручаємося й навпаки тримаємо курс. так й живемо.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:52

  Investor_K написав:Ну шо там доллар?

EUR/USD 1.08886 +0.04%
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:54

  sens написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Ну шо там доллар?

Чекаю 37.5 . Може трохи по 37.2 візьму .

продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту :mrgreen:

По ціні є цікаві з погашенням 05.06.24 - я більше на них орієнтуюсь з коротких
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 14:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Бажаю ВСІМ здоров'я!
Тут, на форумі, в деяких склалась думка, що в ЗСУ нагороджують ЛИШЕ за носіння/розкладання бусолі, старлінку... За заряджання рацій/акумів...
За миття снарядів...
А головне - що ще й за дуже часте відвідування форуму Фінанс.юа!

Ну що ж...
Не буду я ламати "картину світу"))
Думайте і далі у "своєму напрямку"

Такий двіж пішов...
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