Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 бер, 2024 08:39
Ну шо там доллар?
Investor_K
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Додано: Нед 17 бер, 2024 08:59
Investor_K написав:
Ну шо там доллар?
Чекаю 37.5 . Може трохи по 37.2 візьму .
Hotab
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Додано: Нед 17 бер, 2024 09:07
Hotab написав: Investor_K написав:
Ну шо там доллар?
Чекаю 37.5 . Може трохи по 37.2 візьму .
продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту
sens
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Додано: Нед 17 бер, 2024 10:08
sens написав:
продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту
От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?
Zochan
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Додано: Нед 17 бер, 2024 10:11
Zochan написав: sens написав:
продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту
От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?
Чому хитрун? Людина діє згідно інфо від ґуру ІО
Investor_K
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:20
Zochan написав: sens написав:
продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту
От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?
тем временем подоспеет транш и возьмёт по дешевке майскую зелень
Proofy
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Додано: Нед 17 бер, 2024 13:01
скорочення є, але поки що тренд це не змінює. в нас дефіцит в січні 1,7 ярдів дол, й це найкращий показник за рік. експорт продовольчих товарів - дві третини від загального експорту. треба розширяти морський коридор, що й роблять.
але є природний механізм корегування торгового дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва - девальвація. ми з якихось причин пручаємося й навпаки тримаємо курс. так й живемо.
Shaman
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Додано: Нед 17 бер, 2024 13:52
Investor_K написав:
Ну шо там доллар?
EUR/USD 1.08886 +0.04%
flyman
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Додано: Нед 17 бер, 2024 13:54
sens написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Ну шо там доллар?
Чекаю 37.5 . Може трохи по 37.2 візьму .
продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту
По ціні є цікаві з погашенням 05.06.24 - я більше на них орієнтуюсь з коротких
SAndriy1
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Додано: Нед 17 бер, 2024 14:33
Успіх написав:
Бажаю ВСІМ здоров'я!
Тут, на форумі, в деяких склалась думка, що в ЗСУ нагороджують ЛИШЕ за носіння/розкладання бусолі, старлінку... За заряджання рацій/акумів...
За миття снарядів...
А головне - що ще й за дуже часте відвідування форуму Фінанс.юа!
Ну що ж...
Не буду я ламати "картину світу"))
Думайте і далі у "своєму напрямку"
Такий двіж пішов...
Denik
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