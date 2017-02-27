Подивимося чи справдиться цього тижня прогноз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 бер, 2024 15:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Подивимося чи справдиться цього тижня прогноз.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 17 бер, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 бер, 2024 15:03
Додано: Нед 17 бер, 2024 16:17
Возможно у НБУ другая логика - весной и летом на низком спросе и установке людей на то что, мол, весной и летом доллар дешевый - мягко девальвировать гривну до уровня 39,5-40 к июлю. А потом осенью-зимой снова держать курс относительно стабильным или даже укрепить
как в прошлом году//))
Додано: Нед 17 бер, 2024 16:42
Постійно ви носитесь з тим девалом, як ліками від всіх хвороб, але це ж зовсім не так.
Був дефолтний девал 2014-2015-го року багато він приніс користі економіці? Пенсіонери взагалі стали харчуватись як наші військовополені у рашистів і узникі Бухенвальда, но і виробництво голову не підняло, чому ж так? Не можете собі дати відповіть що ж пішло не так?
Бо то що ми виробляємо однаково добре продається і по курсу 8 і по 38.
А імпорт теж унікальний, немає у нас нафти, не має у нас морепродуктів, не ростуть банани, а те що до нас імпортується, то воно в іншій ціновій категорії, наприклад вершкове масло вітчизняне 60 грн за 180 грам, а імпортне від 100. Не треба більше девала, сьогоднішній курс ефективний, причини не розвитку виробництва зовсім в інших проблемах і викликах.
Треба відсутність бойових дій, дешеві кредити, пристойний інвестклімат, ефективну судову систему, нарешті щоб всі мобілізовані повернулись в економіку і не було кадрового голоду.
А зараз девальвувати гривню, це все одно що повторити злочин 14-15-го років, просто зробити всіх жебраками, тим паче якщо нам дають допомогу, то треба тримати хоча б сьогоднішній рівень, спуститися вниз по життєвій драбині доброту ще встигнемо(((
По курсу, готівка трохи притихла у власних зазіханнях, купівля і продаж десь близько 38.85...
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