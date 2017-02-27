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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11272112731127411275

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 110
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
7%
8
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 15:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Скоріше за все наступного тижня донизу...

Подивимося чи справдиться цього тижня прогноз.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 17 бер, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 15:03

  Denik написав:
  Denik написав:Скоріше за все наступного тижня донизу...

Подивимося чи справдться цього тижня прогноз.

Справдиться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:17

  Proofy написав:
  Zochan написав:
sens написав:продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту :mrgreen:
От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?
тем временем подоспеет транш и возьмёт по дешевке майскую зелень
Возможно у НБУ другая логика - весной и летом на низком спросе и установке людей на то что, мол, весной и летом доллар дешевый - мягко девальвировать гривну до уровня 39,5-40 к июлю. А потом осенью-зимой снова держать курс относительно стабильным или даже укрепить
как в прошлом году//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:42

  Shaman написав:
але є природний механізм корегування торгового дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва - девальвація .

Постійно ви носитесь з тим девалом, як ліками від всіх хвороб, але це ж зовсім не так.
Був дефолтний девал 2014-2015-го року багато він приніс користі економіці? Пенсіонери взагалі стали харчуватись як наші військовополені у рашистів і узникі Бухенвальда, но і виробництво голову не підняло, чому ж так? Не можете собі дати відповіть що ж пішло не так?
Бо то що ми виробляємо однаково добре продається і по курсу 8 і по 38.
А імпорт теж унікальний, немає у нас нафти, не має у нас морепродуктів, не ростуть банани, а те що до нас імпортується, то воно в іншій ціновій категорії, наприклад вершкове масло вітчизняне 60 грн за 180 грам, а імпортне від 100. Не треба більше девала, сьогоднішній курс ефективний, причини не розвитку виробництва зовсім в інших проблемах і викликах.
Треба відсутність бойових дій, дешеві кредити, пристойний інвестклімат, ефективну судову систему, нарешті щоб всі мобілізовані повернулись в економіку і не було кадрового голоду.

А зараз девальвувати гривню, це все одно що повторити злочин 14-15-го років, просто зробити всіх жебраками, тим паче якщо нам дають допомогу, то треба тримати хоча б сьогоднішній рівень, спуститися вниз по життєвій драбині доброту ще встигнемо(((

По курсу, готівка трохи притихла у власних зазіханнях, купівля і продаж десь близько 38.85...
somilitark
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