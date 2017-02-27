Подивимося чи справдиться цього тижня прогноз.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 бер, 2024 15:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Подивимося чи справдиться цього тижня прогноз.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 17 бер, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 бер, 2024 15:03
Додано: Нед 17 бер, 2024 16:17
Возможно у НБУ другая логика - весной и летом на низком спросе и установке людей на то что, мол, весной и летом доллар дешевый - мягко девальвировать гривну до уровня 39,5-40 к июлю. А потом осенью-зимой снова держать курс относительно стабильным или даже укрепить
как в прошлом году//))
Додано: Нед 17 бер, 2024 16:42
Постійно ви носитесь з тим девалом, як ліками від всіх хвороб, але це ж зовсім не так.
Був дефолтний девал 2014-2015-го року багато він приніс користі економіці? Пенсіонери взагалі стали харчуватись як наші військовополені у рашистів і узникі Бухенвальда, но і виробництво голову не підняло, чому ж так? Не можете собі дати відповіть що ж пішло не так?
Бо то що ми виробляємо однаково добре продається і по курсу 8 і по 38.
А імпорт теж унікальний, немає у нас нафти, не має у нас морепродуктів, не ростуть банани, а те що до нас імпортується, то воно в іншій ціновій категорії, наприклад вершкове масло вітчизняне 60 грн за 180 грам, а імпортне від 100. Не треба більше девала, сьогоднішній курс ефективний, причини не розвитку виробництва зовсім в інших проблемах і викликах.
Треба відсутність бойових дій, дешеві кредити, пристойний інвестклімат, ефективну судову систему, нарешті щоб всі мобілізовані повернулись в економіку і не було кадрового голоду.
А зараз девальвувати гривню, це все одно що повторити злочин 14-15-го років, просто зробити всіх жебраками, тим паче якщо нам дають допомогу, то треба тримати хоча б сьогоднішній рівень, спуститися вниз по життєвій драбині доброту ще встигнемо(((
По курсу, готівка трохи притихла у власних зазіханнях, купівля і продаж десь близько 38.85...
Додано: Нед 17 бер, 2024 17:11
2014-2015 - було дуже багато факторів такої стрімкої девальвації. один з них - це те, що курс штучно тримали десь з 2010 року.
якось дивно - ніхто не хоче повторення такого девалу, але тримаючи курс на одному рівні, ми закладаємо підстави для цього у майбутньому. можливо не всі це розуміють.
чим вищий курс, тим більше ми можемо виробити й продати навіть ту сг продукцію.
твердження, що "сьогоднішній курс ефективний" - на підставі чого ви так вважаєте? я кажу, що курс гривні надто високий через те, що грошей ми надрукували значно більше, ніж впав курс. тому ці постійні згадки про надлишкову ліквідність - а вона десь пару-трійку сотень ярдів грн складає. й НБУ починає гратися з депосретифікатами та інше. ми лише під депо емітуємо десь до 100 ярдів грн на рік. девалу не бажаємо - кошти емітуємо. самі розумні, чи як? рано чи пізно це все одно станеться, економіку не надуриш. не можуть бути депозити під 15-20% та стабільний курс, ну не можуть - це майже аксіома.
ще фактор, про який треба постійно казати - чим більше внутрішнє виробництво, тим більше заробляють люди. проблема низьких доходів не в курсі, а що нема де заробити. й під закликом - треба щоб люди жили краще, ми не даємо людям заробляти гроші, щоб жити краще. ще один парадокс прихильників міцного курсу.
від міцного курсу виграють умовні пенсіонери та бюджетники, а от звичайні робітники програють - бо низький курс валюти дозволить їм заробляти більше. скільки у нас польської молочки чи соків? а взагалі немає бути, крім брі та хамонів. й ще тропічних фруктів. харчовими продуктами та продукцією легкої промисловості ми можемо себе самі забезпечити. а якщо вигідніше вести польське - не бачите, що щось не так?
й де ви побачили, що я агітує за 3х кратний девал??? я постійно навпаки кажу - треба потроху - 0,5-1 гривню на квартал. через це хтось надто збідніє? - ні, лише лякалки. а от якщо тримати курс на одному рівні - то при форс-мажорах маємо 2008,2014,2022 - те, проти чого ви виступаєте
Додано: Нед 17 бер, 2024 17:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6%
Саме те про що я писав. Відновився експорт через порти. Зайва гривня частково зв'язана саме відновленням економіки.
Додано: Нед 17 бер, 2024 17:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Будь яка девальвація це зло для всіх громадян, крім власників бізнесу і заводів
Додано: Нед 17 бер, 2024 17:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Реальний відсоток по Приватівським депозитам після податків - 11.27%. А є ще інфляція 5-6%, при американській 4-5%. Гривня девальвації в квартал - то 10% річної девальвації плюс 4-5% інфляції в США знецінить всі відсотки від депозитів.
Додано: Нед 17 бер, 2024 17:52
некоректна фраза - й причина, чому багатьох лякає девал.
чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати. чим для громадян погано, що вони можуть заробити більше? чи то більше зароблять, чи то зароблять стільки ж, але більша кількість робітників.
але не всі розуміють про цей зв'язок, що більше виробництва можливе, коли це економічно обґрунтовано, а не коли дешевше купувати імпортне.
особисто ваш заробіток може й не залежить від рівня виробництва, але не треба казати про інших. й дивно чути від ІТшника оцей закид про власників бізнесу. хоча чомусь серед ІТвців оці лівацькі ідеї - не рідкість. дивина
Додано: Нед 17 бер, 2024 17:54
так питання в тому, що депозити це не заробіток, як в України вже звикли. заробіток - це бізнес. в США це опосередковано через акції, але це основний напрямок інвестицій.
депозити та ОВДП - це про зберегти гроші, не заробити
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