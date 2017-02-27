Додано: Нед 17 бер, 2024 17:11

somilitark написав: Shaman написав: але є природний механізм корегування торгового дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва - девальвація . але є природний механізм корегування торгового дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва - девальвація .

Постійно ви носитесь з тим девалом, як ліками від всіх хвороб, але це ж зовсім не так.

Був дефолтний девал 2014-2015-го року багато він приніс користі економіці? Пенсіонери взагалі стали харчуватись як наші військовополені у рашистів і узникі Бухенвальда, но і виробництво голову не підняло, чому ж так? Не можете собі дати відповіть що ж пішло не так?

Бо то що ми виробляємо однаково добре продається і по курсу 8 і по 38.

А імпорт теж унікальний, немає у нас нафти, не має у нас морепродуктів, не ростуть банани, а те що до нас імпортується, то воно в іншій ціновій категорії, наприклад вершкове масло вітчизняне 60 грн за 180 грам, а імпортне від 100. Не треба більше девала, сьогоднішній курс ефективний, причини не розвитку виробництва зовсім в інших проблемах і викликах.

Треба відсутність бойових дій, дешеві кредити, пристойний інвестклімат, ефективну судову систему, нарешті щоб всі мобілізовані повернулись в економіку і не було кадрового голоду.



А зараз девальвувати гривню, це все одно що повторити злочин 14-15-го років, просто зробити всіх жебраками, тим паче якщо нам дають допомогу, то треба тримати хоча б сьогоднішній рівень, спуститися вниз по життєвій драбині доброту ще встигнемо(((



По курсу, готівка трохи притихла у власних зазіханнях, купівля і продаж десь близько 38.85... Постійно ви носитесь з тим девалом, як ліками від всіх хвороб, але це ж зовсім не так.Був дефолтний девал 2014-2015-го року багато він приніс користі економіці? Пенсіонери взагалі стали харчуватись як наші військовополені у рашистів і узникі Бухенвальда, но і виробництво голову не підняло, чому ж так? Не можете собі дати відповіть що ж пішло не так?Бо то що ми виробляємо однаково добре продається і по курсу 8 і по 38.А імпорт теж унікальний, немає у нас нафти, не має у нас морепродуктів, не ростуть банани, а те що до нас імпортується, то воно в іншій ціновій категорії, наприклад вершкове масло вітчизняне 60 грн за 180 грам, а імпортне від 100. Не треба більше девала, сьогоднішній курс ефективний, причини не розвитку виробництва зовсім в інших проблемах і викликах.Треба відсутність бойових дій, дешеві кредити, пристойний інвестклімат, ефективну судову систему, нарешті щоб всі мобілізовані повернулись в економіку і не було кадрового голоду.А зараз девальвувати гривню, це все одно що повторити злочин 14-15-го років, просто зробити всіх жебраками, тим паче якщо нам дають допомогу, то треба тримати хоча б сьогоднішній рівень, спуститися вниз по життєвій драбині доброту ще встигнемо(((По курсу, готівка трохи притихла у власних зазіханнях, купівля і продаж десь близько 38.85...

2014-2015 - було дуже багато факторів такої стрімкої девальвації. один з них - це те, що курс штучно тримали десь з 2010 року.якось дивно - ніхто не хоче повторення такого девалу, але тримаючи курс на одному рівні, ми закладаємо підстави для цього у майбутньому. можливо не всі це розуміють.чим вищий курс, тим більше ми можемо виробити й продати навіть ту сг продукцію.твердження, що "сьогоднішній курс ефективний" - на підставі чого ви так вважаєте? я кажу, що курс гривні надто високий через те, що грошей ми надрукували значно більше, ніж впав курс. тому ці постійні згадки про надлишкову ліквідність - а вона десь пару-трійку сотень ярдів грн складає. й НБУ починає гратися з депосретифікатами та інше. ми лише під депо емітуємо десь до 100 ярдів грн на рік. девалу не бажаємо - кошти емітуємо. самі розумні, чи як? рано чи пізно це все одно станеться, економіку не надуриш. не можуть бути депозити під 15-20% та стабільний курс, ну не можуть - це майже аксіома.ще фактор, про який треба постійно казати - чим більше внутрішнє виробництво, тим більше заробляють люди. проблема низьких доходів не в курсі, а що нема де заробити. й під закликом - треба щоб люди жили краще, ми не даємо людям заробляти гроші, щоб жити краще. ще один парадокс прихильників міцного курсу.від міцного курсу виграють умовні пенсіонери та бюджетники, а от звичайні робітники програють - бо низький курс валюти дозволить їм заробляти більше. скільки у нас польської молочки чи соків? а взагалі немає бути, крім брі та хамонів. й ще тропічних фруктів. харчовими продуктами та продукцією легкої промисловості ми можемо себе самі забезпечити. а якщо вигідніше вести польське - не бачите, що щось не так?й де ви побачили, що я агітує за 3х кратний девал??? я постійно навпаки кажу - треба потроху - 0,5-1 гривню на квартал. через це хтось надто збідніє? - ні, лише лякалки. а от якщо тримати курс на одному рівні - то при форс-мажорах маємо 2008,2014,2022 - те, проти чого ви виступаєте