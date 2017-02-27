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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11273112741127511276>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 110
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
7%
8
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 15:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:Скоріше за все наступного тижня донизу...

Подивимося чи справдиться цього тижня прогноз.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 17 бер, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 15:03

  Denik написав:
  Denik написав:Скоріше за все наступного тижня донизу...

Подивимося чи справдться цього тижня прогноз.

Справдиться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:17

  Proofy написав:
  Zochan написав:
sens написав:продаю по 38,92
викупаю ОВДП гривневі з погашенням до 01.05.24
в травні знову купляю валюту :mrgreen:
От хитрун
По якому курсу в травні плануєте купувати валюту?
тем временем подоспеет транш и возьмёт по дешевке майскую зелень
Возможно у НБУ другая логика - весной и летом на низком спросе и установке людей на то что, мол, весной и летом доллар дешевый - мягко девальвировать гривну до уровня 39,5-40 к июлю. А потом осенью-зимой снова держать курс относительно стабильным или даже укрепить
как в прошлом году//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:42

  Shaman написав:
але є природний механізм корегування торгового дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва - девальвація .

Постійно ви носитесь з тим девалом, як ліками від всіх хвороб, але це ж зовсім не так.
Був дефолтний девал 2014-2015-го року багато він приніс користі економіці? Пенсіонери взагалі стали харчуватись як наші військовополені у рашистів і узникі Бухенвальда, но і виробництво голову не підняло, чому ж так? Не можете собі дати відповіть що ж пішло не так?
Бо то що ми виробляємо однаково добре продається і по курсу 8 і по 38.
А імпорт теж унікальний, немає у нас нафти, не має у нас морепродуктів, не ростуть банани, а те що до нас імпортується, то воно в іншій ціновій категорії, наприклад вершкове масло вітчизняне 60 грн за 180 грам, а імпортне від 100. Не треба більше девала, сьогоднішній курс ефективний, причини не розвитку виробництва зовсім в інших проблемах і викликах.
Треба відсутність бойових дій, дешеві кредити, пристойний інвестклімат, ефективну судову систему, нарешті щоб всі мобілізовані повернулись в економіку і не було кадрового голоду.

А зараз девальвувати гривню, це все одно що повторити злочин 14-15-го років, просто зробити всіх жебраками, тим паче якщо нам дають допомогу, то треба тримати хоча б сьогоднішній рівень, спуститися вниз по життєвій драбині доброту ще встигнемо(((

По курсу, готівка трохи притихла у власних зазіханнях, купівля і продаж десь близько 38.85...
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:11

  somilitark написав:
  Shaman написав:але є природний механізм корегування торгового дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва - девальвація .

Постійно ви носитесь з тим девалом, як ліками від всіх хвороб, але це ж зовсім не так.
Був дефолтний девал 2014-2015-го року багато він приніс користі економіці? Пенсіонери взагалі стали харчуватись як наші військовополені у рашистів і узникі Бухенвальда, но і виробництво голову не підняло, чому ж так? Не можете собі дати відповіть що ж пішло не так?
Бо то що ми виробляємо однаково добре продається і по курсу 8 і по 38.
А імпорт теж унікальний, немає у нас нафти, не має у нас морепродуктів, не ростуть банани, а те що до нас імпортується, то воно в іншій ціновій категорії, наприклад вершкове масло вітчизняне 60 грн за 180 грам, а імпортне від 100. Не треба більше девала, сьогоднішній курс ефективний, причини не розвитку виробництва зовсім в інших проблемах і викликах.
Треба відсутність бойових дій, дешеві кредити, пристойний інвестклімат, ефективну судову систему, нарешті щоб всі мобілізовані повернулись в економіку і не було кадрового голоду.

А зараз девальвувати гривню, це все одно що повторити злочин 14-15-го років, просто зробити всіх жебраками, тим паче якщо нам дають допомогу, то треба тримати хоча б сьогоднішній рівень, спуститися вниз по життєвій драбині доброту ще встигнемо(((

По курсу, готівка трохи притихла у власних зазіханнях, купівля і продаж десь близько 38.85...

2014-2015 - було дуже багато факторів такої стрімкої девальвації. один з них - це те, що курс штучно тримали десь з 2010 року.

якось дивно - ніхто не хоче повторення такого девалу, але тримаючи курс на одному рівні, ми закладаємо підстави для цього у майбутньому. можливо не всі це розуміють.

чим вищий курс, тим більше ми можемо виробити й продати навіть ту сг продукцію.

твердження, що "сьогоднішній курс ефективний" - на підставі чого ви так вважаєте? я кажу, що курс гривні надто високий через те, що грошей ми надрукували значно більше, ніж впав курс. тому ці постійні згадки про надлишкову ліквідність - а вона десь пару-трійку сотень ярдів грн складає. й НБУ починає гратися з депосретифікатами та інше. ми лише під депо емітуємо десь до 100 ярдів грн на рік. девалу не бажаємо - кошти емітуємо. самі розумні, чи як? рано чи пізно це все одно станеться, економіку не надуриш. не можуть бути депозити під 15-20% та стабільний курс, ну не можуть - це майже аксіома.

ще фактор, про який треба постійно казати - чим більше внутрішнє виробництво, тим більше заробляють люди. проблема низьких доходів не в курсі, а що нема де заробити. й під закликом - треба щоб люди жили краще, ми не даємо людям заробляти гроші, щоб жити краще. ще один парадокс прихильників міцного курсу.

від міцного курсу виграють умовні пенсіонери та бюджетники, а от звичайні робітники програють - бо низький курс валюти дозволить їм заробляти більше. скільки у нас польської молочки чи соків? а взагалі немає бути, крім брі та хамонів. й ще тропічних фруктів. харчовими продуктами та продукцією легкої промисловості ми можемо себе самі забезпечити. а якщо вигідніше вести польське - не бачите, що щось не так?

й де ви побачили, що я агітує за 3х кратний девал??? я постійно навпаки кажу - треба потроху - 0,5-1 гривню на квартал. через це хтось надто збідніє? - ні, лише лякалки. а от якщо тримати курс на одному рівні - то при форс-мажорах маємо 2008,2014,2022 - те, проти чого ви виступаєте
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6%
https://www.epravda.com.ua/news/2024/03/17/711259/
У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

Саме те про що я писав. Відновився експорт через порти. Зайва гривня частково зв'язана саме відновленням економіки.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Будь яка девальвація це зло для всіх громадян, крім власників бізнесу і заводів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:рано чи пізно це все одно станеться, економіку не надуриш. не можуть бути депозити під 15-20% та стабільний курс, ну не можуть - це майже аксіома.

Реальний відсоток по Приватівським депозитам після податків - 11.27%. А є ще інфляція 5-6%, при американській 4-5%. Гривня девальвації в квартал - то 10% річної девальвації плюс 4-5% інфляції в США знецінить всі відсотки від депозитів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:52

  Дюрі-бачі написав:Будь яка девальвація це зло для всіх громадян, крім власників бізнесу і заводів

некоректна фраза - й причина, чому багатьох лякає девал.

чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати. чим для громадян погано, що вони можуть заробити більше? чи то більше зароблять, чи то зароблять стільки ж, але більша кількість робітників.

але не всі розуміють про цей зв'язок, що більше виробництва можливе, коли це економічно обґрунтовано, а не коли дешевше купувати імпортне.

особисто ваш заробіток може й не залежить від рівня виробництва, але не треба казати про інших. й дивно чути від ІТшника оцей закид про власників бізнесу. хоча чомусь серед ІТвців оці лівацькі ідеї - не рідкість. дивина 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:54

  Denik написав:
  Shaman написав:рано чи пізно це все одно станеться, економіку не надуриш. не можуть бути депозити під 15-20% та стабільний курс, ну не можуть - це майже аксіома.

Реальний відсоток по Приватівським депозитам після податків - 11.27%. А є ще інфляція 5-6%, при американській 4-5%. Гривня девальвації в квартал - то 10% річної девальвації плюс 4-5% інфляції в США знецінить всі відсотки від депозитів.

так питання в тому, що депозити це не заробіток, як в України вже звикли. заробіток - це бізнес. в США це опосередковано через акції, але це основний напрямок інвестицій.

депозити та ОВДП - це про зберегти гроші, не заробити
Shaman
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