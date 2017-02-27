Додано: Нед 17 бер, 2024 18:18

Дюрі-бачі написав: Shaman написав: чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати. чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати.

От з чим я категорично не згоден. Не залежно від розміру виробництва зарплату платять рівно таку, за яку згодні працювати працівники.

Я розумію, що Ви хочете описати механізм, в якому зараз за рахунок девальвації працівники зароблять менше в доларовому еквіваленті, що дозволить здешевити продукцію на зовнішньому ринку, захопити більшу частку ринку, розширити виробництво і ось тут мав би бути ріст заробітків, але настає перша проблема: в нас надлишок робочої сили, яка буде готова зайняти нові робочі місця за ті ж копійки. І одразу друга проблема: недостаток кваліфікованої робочої сили, зокрема менеджменту, яку за ЗП менші ніж в Європі не заманити. Ну і третя проблема, основна: в Україні ніхто не буде розвивати бізнес, який не окупається за 3-5 років, адже за 20 років його з 99% відіжмуть, або конкуренти задавлять, або ракета прилетить... От з чим я категорично не згоден. Не залежно від розміру виробництва зарплату платять рівно таку, за яку згодні працювати працівники.Я розумію, що Ви хочете описати механізм, в якому зараз за рахунок девальвації працівники зароблять менше в доларовому еквіваленті, що дозволить здешевити продукцію на зовнішньому ринку, захопити більшу частку ринку, розширити виробництво і ось тут мав би бути ріст заробітків, але настає перша проблема: в нас надлишок робочої сили, яка буде готова зайняти нові робочі місця за ті ж копійки. І одразу друга проблема: недостаток кваліфікованої робочої сили, зокрема менеджменту, яку за ЗП менші ніж в Європі не заманити. Ну і третя проблема, основна: в Україні ніхто не буде розвивати бізнес, який не окупається за 3-5 років, адже...

оце вже цікава тема для оффтопу вихідного дня на валютній гілцімеханізм трохи інший, але принцип такий. по-перше, навіщо імпортувати те, що можемо виробляти самі. в нас й так дійсно велика номенклатура того, що не можемо зробити.по надлишку робочої сили. у нас надлишок робочої сили й проблеми в демографії - не бачите? на прикладі одного з виробництв - на основні виробничі посади завжди були вакансії, й їх повністю закрити так й не змогли. допоміжні вакансії - там де робиш, не робиш - зп капає - там були скорочення, а верстатників завжди були готові набрати - бажаючих було мало. на Західній Україні через близькість Європи дефіцит робочої сили ще більший. й зп до речі виявилися вищими, ніж на Східній Україні - те, що я бачу.ще нюанс - у основних робочих зп - відрядна. скільки зробив, стільки й заробив - збільшується виробництво - фонд зп зростає. ваші висновки як у людині, яка працює на окладі чи від годин. у виробництві трохи не так.й чому ви так погано про наш менеджмент - непоганий менеджмент. справа в тому, що багато менеджерів мають свій бізнес - неефективні давно збанкрутувализа 3-5 років зараз напевне не окупиться жоден бізнес. й нічого, розвиваютьоці ваші жахалки - це років 00х. з того часу багато що змінилося. й ще багато треба змінити.але не треба думати, що у Польщі це можливо, а в Україні - ні. різниця в тому, що у Польщі популізм сильно прижали в 90х роках, й це дало їм можливість швидко проскочити оцей складний період реформації. нам так не пощастило, треба ще це впроваджувати. але навіть зараз ідеїчомусь далеко не всім подобаються, а суть там та сама.не треба теж оце як у нас все погано, а за кордоном все гарно. працювати треба, а не бікатися, що це неможливо. тоді буде результат.