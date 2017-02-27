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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 18:01
Shaman написав:
чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати.
От з чим я категорично не згоден. Не залежно від розміру виробництва зарплату платять рівно таку, за яку згодні працювати працівники.
Я розумію, що Ви хочете описати механізм, в якому зараз за рахунок девальвації працівники зароблять менше в доларовому еквіваленті, що дозволить здешевити продукцію на зовнішньому ринку, захопити більшу частку ринку, розширити виробництво і ось тут мав би бути ріст заробітків, але настає перша проблема: в нас надлишок робочої сили, яка буде готова зайняти нові робочі місця за ті ж копійки. І одразу друга проблема: недостаток кваліфікованої робочої сили, зокрема менеджменту, яку за ЗП менші ніж в Європі не вирішити.
Ну і третя проблема, основна: в Україні ніхто не буде розвивати бізнес, який не окупається за 3-5 років
, адже за 20 років його з 99% ймовірністю відіжмуть, або конкуренти задавлять, або ракета прилетить.
Саме тому додатковий прибуток піде не працівникам, а в офшор власника.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 17 бер, 2024 18:18
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати.
От з чим я категорично не згоден. Не залежно від розміру виробництва зарплату платять рівно таку, за яку згодні працювати працівники.
Я розумію, що Ви хочете описати механізм, в якому зараз за рахунок девальвації працівники зароблять менше в доларовому еквіваленті, що дозволить здешевити продукцію на зовнішньому ринку, захопити більшу частку ринку, розширити виробництво і ось тут мав би бути ріст заробітків, але настає перша проблема: в нас надлишок робочої сили, яка буде готова зайняти нові робочі місця за ті ж копійки. І одразу друга проблема: недостаток кваліфікованої робочої сили, зокрема менеджменту, яку за ЗП менші ніж в Європі не заманити. Ну і третя проблема, основна: в Україні ніхто не буде розвивати бізнес, який не окупається за 3-5 років, адже за 20 років його з 99% відіжмуть, або конкуренти задавлять, або ракета прилетить
...
оце вже цікава тема для оффтопу вихідного дня на валютній гілці
механізм трохи інший, але принцип такий. по-перше, навіщо імпортувати те, що можемо виробляти самі. в нас й так дійсно велика номенклатура того, що не можемо зробити.
по надлишку робочої сили. у нас надлишок робочої сили й проблеми в демографії - не бачите? на прикладі одного з виробництв - на основні виробничі посади завжди були вакансії, й їх повністю закрити так й не змогли. допоміжні вакансії - там де робиш, не робиш - зп капає - там були скорочення, а верстатників завжди були готові набрати - бажаючих було мало. на Західній Україні через близькість Європи дефіцит робочої сили ще більший. й зп до речі виявилися вищими, ніж на Східній Україні - те, що я бачу.
ще нюанс - у основних робочих зп - відрядна. скільки зробив, стільки й заробив - збільшується виробництво - фонд зп зростає. ваші висновки як у людині, яка працює на окладі чи від годин. у виробництві трохи не так.
й чому ви так погано про наш менеджмент - непоганий менеджмент. справа в тому, що багато менеджерів мають свій бізнес - неефективні давно збанкрутували
за 3-5 років зараз напевне не окупиться жоден бізнес. й нічого, розвивають
оці ваші жахалки - це років 00х. з того часу багато що змінилося. й ще багато треба змінити.
але не треба думати, що у Польщі це можливо, а в Україні - ні. різниця в тому, що у Польщі популізм сильно прижали в 90х роках, й це дало їм можливість швидко проскочити оцей складний період реформації. нам так не пощастило, треба ще це впроваджувати. але навіть зараз ідеї Будівельника
чомусь далеко не всім подобаються, а суть там та сама.
не треба теж оце як у нас все погано, а за кордоном все гарно. працювати треба, а не бікатися, що це неможливо. тоді буде результат.
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Shaman
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Додано: Нед 17 бер, 2024 19:01
Shaman написав:
оці ваші жахалки - це років 00х. з того часу багато що змінилося.
Ну подивимось як не відіжмуть Уклон...
Shaman написав:
й чому ви так погано про наш менеджмент
Є можливість порівняти... Іноземні менеджери, поки вони не в'їжджають в схеми, в рази ефективніші
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 17 бер, 2024 19:07
Shaman написав:
так питання в тому, що депозити це не заробіток, як в України вже звикли. заробіток - це бізнес. в США це опосередковано через акції, але це основний напрямок інвестицій.
депозити та ОВДП - це про зберегти гроші, не заробити
Заробити можна лише поєдавши депозити/ОВДП з сезонних виходом/входом в валютні ОВДП.
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Denik
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Додано: Нед 17 бер, 2024 19:09
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Будь яка девальвація це зло для всіх громадян, крім власників бізнесу і заводів
некоректна фраза - й причина, чому багатьох лякає девал.
чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати. чим для громадян погано, що вони можуть заробити більше? чи то більше зароблять, чи то зароблять стільки ж, але більша кількість робітників.
але не всі розуміють про цей зв'язок, що більше виробництва можливе, коли це економічно обґрунтовано, а не коли дешевше купувати імпортне.
особисто ваш заробіток може й не залежить від рівня виробництва, але не треба казати про інших. й дивно чути від ІТшника оцей закид про власників бізнесу. хоча чомусь серед ІТвців оці лівацькі ідеї - не рідкість. дивина
"девальвація зло" - це лівацька іде? покажіть джерело
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flyman
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