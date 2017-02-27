Shaman написав:чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати.
От з чим я категорично не згоден. Не залежно від розміру виробництва зарплату платять рівно таку, за яку згодні працювати працівники. Я розумію, що Ви хочете описати механізм, в якому зараз за рахунок девальвації працівники зароблять менше в доларовому еквіваленті, що дозволить здешевити продукцію на зовнішньому ринку, захопити більшу частку ринку, розширити виробництво і ось тут мав би бути ріст заробітків, але настає перша проблема: в нас надлишок робочої сили, яка буде готова зайняти нові робочі місця за ті ж копійки. І одразу друга проблема: недостаток кваліфікованої робочої сили, зокрема менеджменту, яку за ЗП менші ніж в Європі не вирішити. Ну і третя проблема, основна: в Україні ніхто не буде розвивати бізнес, який не окупається за 3-5 років, адже за 20 років його з 99% ймовірністю відіжмуть, або конкуренти задавлять, або ракета прилетить. Саме тому додатковий прибуток піде не працівникам, а в офшор власника.
Shaman написав:чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати.
От з чим я категорично не згоден. Не залежно від розміру виробництва зарплату платять рівно таку, за яку згодні працювати працівники. Я розумію, що Ви хочете описати механізм, в якому зараз за рахунок девальвації працівники зароблять менше в доларовому еквіваленті, що дозволить здешевити продукцію на зовнішньому ринку, захопити більшу частку ринку, розширити виробництво і ось тут мав би бути ріст заробітків, але настає перша проблема: в нас надлишок робочої сили, яка буде готова зайняти нові робочі місця за ті ж копійки. І одразу друга проблема: недостаток кваліфікованої робочої сили, зокрема менеджменту, яку за ЗП менші ніж в Європі не заманити. Ну і третя проблема, основна: в Україні ніхто не буде розвивати бізнес, який не окупається за 3-5 років, адже за 20 років його з 99% відіжмуть, або конкуренти задавлять, або ракета прилетить...
оце вже цікава тема для оффтопу вихідного дня на валютній гілці
механізм трохи інший, але принцип такий. по-перше, навіщо імпортувати те, що можемо виробляти самі. в нас й так дійсно велика номенклатура того, що не можемо зробити.
по надлишку робочої сили. у нас надлишок робочої сили й проблеми в демографії - не бачите? на прикладі одного з виробництв - на основні виробничі посади завжди були вакансії, й їх повністю закрити так й не змогли. допоміжні вакансії - там де робиш, не робиш - зп капає - там були скорочення, а верстатників завжди були готові набрати - бажаючих було мало. на Західній Україні через близькість Європи дефіцит робочої сили ще більший. й зп до речі виявилися вищими, ніж на Східній Україні - те, що я бачу.
ще нюанс - у основних робочих зп - відрядна. скільки зробив, стільки й заробив - збільшується виробництво - фонд зп зростає. ваші висновки як у людині, яка працює на окладі чи від годин. у виробництві трохи не так.
й чому ви так погано про наш менеджмент - непоганий менеджмент. справа в тому, що багато менеджерів мають свій бізнес - неефективні давно збанкрутували за 3-5 років зараз напевне не окупиться жоден бізнес. й нічого, розвивають
оці ваші жахалки - це років 00х. з того часу багато що змінилося. й ще багато треба змінити.
але не треба думати, що у Польщі це можливо, а в Україні - ні. різниця в тому, що у Польщі популізм сильно прижали в 90х роках, й це дало їм можливість швидко проскочити оцей складний період реформації. нам так не пощастило, треба ще це впроваджувати. але навіть зараз ідеї Будівельника чомусь далеко не всім подобаються, а суть там та сама.
не треба теж оце як у нас все погано, а за кордоном все гарно. працювати треба, а не бікатися, що це неможливо. тоді буде результат.
Дюрі-бачі написав:Будь яка девальвація це зло для всіх громадян, крім власників бізнесу і заводів
некоректна фраза - й причина, чому багатьох лякає девал.
чим більше виробництва, тим більше розмір заробітної плати. чим для громадян погано, що вони можуть заробити більше? чи то більше зароблять, чи то зароблять стільки ж, але більша кількість робітників.
але не всі розуміють про цей зв'язок, що більше виробництва можливе, коли це економічно обґрунтовано, а не коли дешевше купувати імпортне.
особисто ваш заробіток може й не залежить від рівня виробництва, але не треба казати про інших. й дивно чути від ІТшника оцей закид про власників бізнесу. хоча чомусь серед ІТвців оці лівацькі ідеї - не рідкість. дивина
"девальвація зло" - це лівацька іде? покажіть джерело
Shaman В Польщі існують дотації на сільське господарство, до прикладу кожен польський фермер має виплату за кожну голову скота яку тримає . В Україні селяни не мають жодних пільг я вже говорив що сільське господарство у всіх країнах є збитковим воно існує тільки за рахунок державних дотацій або якихось екскурсій на виробництво сирів чи ще якоїсь додаткової маркетингової діяльності просто вирощувати корів і продавати молоко абсолютно не рентабельно, Ситуацію навіть не виправляє виготовлення якогось сиру з того молока в кращому разі ви виходити на 0 можливо якихсь там пару відсотків чистого прибутку, якщо пощастить. Відповідно оскільки польські фермери мають дотації від уряду від країни а наші не мають, тому польської сир дешевше. Кожен селянин, Або фермер, який отримує корову повинен отримувати від держави Гроші кожен місяць на цю корову, В Польщі так є. https://www.growhow.in.ua/pidtrymka-ahr ... -polshchi/ Зрештою гугліть самі : дотації Європи сільське господарство
2015-2016 рік Зокрема, торік у Польщі за один гектар орних угідь фермер (після заповнення відповідної анкети) отримував безпосередню доплату в розмірі 462 злотих (понад 107 євро), за озеленення на площі 1 га – 310 злотих (майже 72 євро), а молодий аграрій за роботу на 1 га землі – 231 злотих (понад 53 євро). Держава також виплачує європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів'я худоби. Наприклад, за 1 га площі, де вирощувалися помідори, польський фермер торік міг отримати безпосередню допомогу у розмірі понад 3 тис. злотих (майже 700 євро), за картоплю – понад 1,2 тис. злотих (майже 280 євро), а цукрові буряки – майже 2 тис. злотих (понад 460 євро). Водночас, за кожну корову польський фермер у 2016-му отримував безпосередню допомогу в розмірі 322 злотих (близько 75 євро), за козу – 68 злотих (майже 16 євро). В цьому році кошти безпосередніх доплат селянам у Польщі будуть наближеними до рівня минулого року і становитимуть близько 14 млрд злотих (понад 3,2 млрд євро).
Shaman написав: й де ви побачили, що я агітує за 3х кратний девал??? я постійно навпаки кажу - треба потроху - 0,5-1 гривню на квартал. через це хтось надто збідніє? - ні, лише лякалки. а от якщо тримати курс на одному рівні - то при форс-мажорах маємо 2008,2014,2022 - те, проти чого ви виступаєте
У вас якась манія девала, більше пояснень немає раціональних. Чомусь наша с\г продукція виводить з ладу поляків і при сьогоднішньому курсі, нічого не заважало до 22-го року збирати рекордні врожаї, ви хочете щоб комбайнер не працював тут, а втік до Польщі і був там будівельником? Знайомий робить ремонт, наняв хлопців, питаю: скільки платиш? він каже 700 грн в день за 8 годин чорнової роботи. Так це мізер, всього 400 доларів в місяць без соцпакета, а в Польщі чи Литві за таку роботу со старта 1500 плюс пенсійне оформлення, лікарняний і відпускні, коли відкриють кордони, то всі звідци втічуть навіть при сьогоднішніх реаліях, а ви кажете, ой як добре, коли такому умовному будівельнику заплатять не 400, а 200-300 доларів. Інший знайомий, з 90-х по халтурам, електрик, штукатур, каменяр, офіційно ніколи не працював, бо в буремні 90-ті і фізично не було де, отримав років 5 тому назад інвалідність, зараз пенсія 2300, батя помер, переїхав з міста в село, садить город, купив мотоблок, вуликі тримає, чи він стане дуже багатий від девала, буде отримувати не 60, а 40 доларів? Так він не платив податки офіційно, але і отримує мізер, кажу ти щось можеш зробити по електриці? він каже максимум розетку і пару метрів кабеля протянути. Ми і так на жорсткому дні, девал здує останніх людей з цієї території, в тому ж с\г техніка імпортна, пальне імпортне, семена імпорт, добрива імпорт або зав'язані на ціну газа, чим допоможе девал с\г? Трактористів не буде, так іх і так немає, всі в ЗСУ. При постійному девалі як можна буде знизити ставки по депозитам і кредитам? Так ніхто ж не понесе "папір" в банк, бо гривня постійно девальвує, не буде довіри до нацвалюти, облікову ставку завжди прийдеться тримати захмарною. От зараз особисто ви маєте гривнєвий депозит чи ОВДП, він же такий вигідний, якщо ЗАРАЗ подивитись на останній рік? Он такой умный как моя жена потом це називається. Причому НБУ дав банкам заробити на депосертифікатах, бо багато не працючих кредитів, багато втраченого майна, багато збанкрутілих позичальників, НБУ вирішив, що краще так насичити банки, ніж давати відро рефінанса, а потім все одно ліквідувати купу банків, ну невже це складно зрозуміти? Що спочатку кобила, а вже потім віз? Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((
somilitark написав:Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку((
От тут я категорично не згідний. Навіть якщо б в нас там був ідеальний менеджмент НБУ, то девалу б все рівне не вдалось уникнути ніяк, максимум розтягнути його в часі на рік-другий. Гонтарева хоч і ВЦ, але частину речей робила правильно. Вона як лікар, який відрубує ноги з гангреною і цим рятує життя. От я зараз категорично не підтримою курсу НБУ зараз і вважаю, що Гонтарева була б кращою в рази за Пишного.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 17 бер, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.