Додано: Нед 17 бер, 2024 19:54

Shaman написав:

й де ви побачили, що я агітує за 3х кратний девал??? я постійно навпаки кажу - треба потроху - 0,5-1 гривню на квартал. через це хтось надто збідніє? - ні, лише лякалки. а от якщо тримати курс на одному рівні - то при форс-мажорах маємо 2008,2014,2022 - те, проти чого ви виступаєте й де ви побачили, що я агітує за 3х кратний девал??? я постійно навпаки кажу - треба потроху - 0,5-1 гривню на квартал. через це хтось надто збідніє? - ні, лише лякалки. а от якщо тримати курс на одному рівні - то при форс-мажорах маємо 2008,2014,2022 - те, проти чого ви виступаєте

У вас якась манія девала, більше пояснень немає раціональних.Чомусь наша с\г продукція виводить з ладу поляків і при сьогоднішньому курсі, нічого не заважало до 22-го року збирати рекордні врожаї, ви хочете щоб комбайнер не працював тут, а втік до Польщі і був там будівельником?Знайомий робить ремонт, наняв хлопців, питаю: скільки платиш? він каже 700 грн в день за 8 годин чорнової роботи.Так це мізер, всього 400 доларів в місяць без соцпакета, а в Польщі чи Литві за таку роботу со старта 1500 плюс пенсійне оформлення, лікарняний і відпускні, коли відкриють кордони, то всі звідци втічуть навіть при сьогоднішніх реаліях, а ви кажете, ой як добре, коли такому умовному будівельнику заплатять не 400, а 200-300 доларів.Інший знайомий, з 90-х по халтурам, електрик, штукатур, каменяр, офіційно ніколи не працював, бо в буремні 90-ті і фізично не було де, отримав років 5 тому назад інвалідність, зараз пенсія 2300, батя помер, переїхав з міста в село, садить город, купив мотоблок, вуликі тримає, чи він стане дуже багатий від девала, буде отримувати не 60, а 40 доларів? Так він не платив податки офіційно, але і отримує мізер, кажу ти щось можеш зробити по електриці? він каже максимум розетку і пару метрів кабеля протянути.Ми і так на жорсткому дні, девал здує останніх людей з цієї території, в тому ж с\г техніка імпортна, пальне імпортне, семена імпорт, добрива імпорт або зав'язані на ціну газа, чим допоможе девал с\г? Трактористів не буде, так іх і так немає, всі в ЗСУ.При постійному девалі як можна буде знизити ставки по депозитам і кредитам?Так ніхто ж не понесе "папір" в банк, бо гривня постійно девальвує, не буде довіри до нацвалюти, облікову ставку завжди прийдеться тримати захмарною.От зараз особисто ви маєте гривнєвий депозит чи ОВДП, він же такий вигідний, якщо ЗАРАЗ подивитись на останній рік?Он такой умный как моя жена потом це називається.Причому НБУ дав банкам заробити на депосертифікатах, бо багато не працючих кредитів, багато втраченого майна, багато збанкрутілих позичальників, НБУ вирішив, що краще так насичити банки, ніж давати відро рефінанса, а потім все одно ліквідувати купу банків, ну невже це складно зрозуміти? Що спочатку кобила, а вже потім віз?Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((