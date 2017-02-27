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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11274112751127611277

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 110
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
7%
8
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 20:03

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку((

От тут я категорично не згідний. Навіть якщо б в нас там був ідеальний менеджмент НБУ, то девалу б все рівне не вдалось уникнути ніяк, максимум розтягнути його в часі на рік-другий.

девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази, так що не треба тут за сивочоголого кидати підписку
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 20:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не можливо мене переконати, що може бути щось гірше за дипосертифікати з % вищими, ніж в ОВДП.
  flyman написав:девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази
Не вірю (с)
Дюрі-бачі
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