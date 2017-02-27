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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 бер, 2024 20:03
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку((
От тут я категорично не згідний. Навіть якщо б в нас там був ідеальний менеджмент НБУ, то девалу б все рівне не вдалось уникнути ніяк, максимум розтягнути його в часі на рік-другий.
девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази, так що не треба тут за сивочоголого кидати підписку
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Додано: Нед 17 бер, 2024 20:07
Не можливо мене переконати, що може бути щось гірше за дипосертифікати з % вищими, ніж в ОВДП.
flyman написав:
девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази
Не вірю (с)
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Додано: Нед 17 бер, 2024 21:36
Дюрі-бачі написав:
Не можливо мене переконати, що може бути щось гірше за дипосертифікати з % вищими, ніж в ОВДП.
flyman написав:
девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази
Не вірю (с)
Ладно 33%.
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