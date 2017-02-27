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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 бер, 2024 20:03
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку((
От тут я категорично не згідний. Навіть якщо б в нас там був ідеальний менеджмент НБУ, то девалу б все рівне не вдалось уникнути ніяк, максимум розтягнути його в часі на рік-другий.
девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази, так що не треба тут за сивочоголого кидати підписку
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Додано: Нед 17 бер, 2024 20:07
Не можливо мене переконати, що може бути щось гірше за дипосертифікати з % вищими, ніж в ОВДП.
flyman написав:
девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази
Не вірю (с)
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Додано: Нед 17 бер, 2024 21:36
Дюрі-бачі написав:
Не можливо мене переконати, що може бути щось гірше за дипосертифікати з % вищими, ніж в ОВДП.
flyman написав:
девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази
Не вірю (с)
Ладно 33%.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 23:54
jump написав:За тиждень з 11 по 15 березня Нацбанк зменшив купівлю валюти на міжбанку до 370 тис доларів, при цьому збільшивши продаж до 263 млн доларів.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 11 по 15 березня Нацбанк продав 263 млн дол, що на 106,2 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 370 тис дол, що на 22,7 млн дол менше, аніж тижнем раніше.
Загалом від початку року Нацбанк продав 4,57 млрд дол, тоді як купив 71,4 млн дол.
якась подача інфо чудернацька. акцент, щр наче продажі значно зросли, хоча за фактом цей обсяг продажу за тиждень на мінімальних рівнях якщо порівнювати з іншими тижнями цього року. нема за що долар купувати
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