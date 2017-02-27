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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11274112751127611277

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 111
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
8%
9
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 21:36

  Дюрі-бачі написав:Не можливо мене переконати, що може бути щось гірше за дипосертифікати з % вищими, ніж в ОВДП.
  flyman написав:девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази
Не вірю (с)

Ладно 33%.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:54

  jump написав:За тиждень з 11 по 15 березня Нацбанк зменшив купівлю валюти на міжбанку до 370 тис доларів, при цьому збільшивши продаж до 263 млн доларів.

Про це відомо зі статистики НБУ.

Згідно з даними, з 11 по 15 березня Нацбанк продав 263 млн дол, що на 106,2 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 370 тис дол, що на 22,7 млн дол менше, аніж тижнем раніше.

Загалом від початку року Нацбанк продав 4,57 млрд дол, тоді як купив 71,4 млн дол.

якась подача інфо чудернацька. акцент, щр наче продажі значно зросли, хоча за фактом цей обсяг продажу за тиждень на мінімальних рівнях якщо порівнювати з іншими тижнями цього року. нема за що долар купувати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 06:26

  jump написав:За тиждень з 11 по 15 березня Нацбанк зменшив купівлю валюти на міжбанку до 370 тис доларів, при цьому збільшивши продаж до 263 млн доларів.

якась подача інфо чудернацька. акцент, щр наче продажі значно зросли, хоча за фактом цей обсяг продажу за тиждень на мінімальних рівнях якщо порівнювати з іншими тижнями цього року. нема за що долар купувати :D
[/quote]
Це називається маніпулятивною подачею інформації.
Використовується те, що пересічна людина звертає перш за все увагу на цифри, а не на коментарі (тис. чи млн.)
Коли бачу таке - ржу, бо розумію, що люди працюють.
Бачив це на УП, але думаю, що у їхнього персоналу наразі розуму для такого не стане. Копіпаст з прес-релізу НБУ, мб
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 08:35

  Shaman написав:
  Denik написав:
  Shaman написав:рано чи пізно це все одно станеться, економіку не надуриш. не можуть бути депозити під 15-20% та стабільний курс, ну не можуть - це майже аксіома.

Реальний відсоток по Приватівським депозитам після податків - 11.27%. А є ще інфляція 5-6%, при американській 4-5%. Гривня девальвації в квартал - то 10% річної девальвації плюс 4-5% інфляції в США знецінить всі відсотки від депозитів.

так питання в тому, що депозити це не заробіток, як в України вже звикли. заробіток - це бізнес. в США це опосередковано через акції, але це основний напрямок інвестицій.

депозити та ОВДП - це про зберегти гроші, не заробити

Є різниця їздити на двох машинах чи на чотирьох в родині? Є ринок. В євро депозитах не бачу прибуток також,проте вказані овдп це краще ніж нічого. В нашій країні за час повномасштабної війни(стану) втрачено багато ресурсу - щоб воювати далі треба мати бюджет ,який складається без допомоги виключно за рахунок податків,поки найбагатші українці мають офшори 50 грн на дрон не змінять ситуацію
sens
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