jump написав:За тиждень з 11 по 15 березня Нацбанк зменшив купівлю валюти на міжбанку до 370 тис доларів, при цьому збільшивши продаж до 263 млн доларів.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 11 по 15 березня Нацбанк продав 263 млн дол, що на 106,2 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено 370 тис дол, що на 22,7 млн дол менше, аніж тижнем раніше.
Загалом від початку року Нацбанк продав 4,57 млрд дол, тоді як купив 71,4 млн дол.
якась подача інфо чудернацька. акцент, щр наче продажі значно зросли, хоча за фактом цей обсяг продажу за тиждень на мінімальних рівнях якщо порівнювати з іншими тижнями цього року. нема за що долар купувати
jump написав:За тиждень з 11 по 15 березня Нацбанк зменшив купівлю валюти на міжбанку до 370 тис доларів, при цьому збільшивши продаж до 263 млн доларів.
якась подача інфо чудернацька. акцент, щр наче продажі значно зросли, хоча за фактом цей обсяг продажу за тиждень на мінімальних рівнях якщо порівнювати з іншими тижнями цього року. нема за що долар купувати
[/quote] Це називається маніпулятивною подачею інформації. Використовується те, що пересічна людина звертає перш за все увагу на цифри, а не на коментарі (тис. чи млн.) Коли бачу таке - ржу, бо розумію, що люди працюють. Бачив це на УП, але думаю, що у їхнього персоналу наразі розуму для такого не стане. Копіпаст з прес-релізу НБУ, мб
Shaman написав:рано чи пізно це все одно станеться, економіку не надуриш. не можуть бути депозити під 15-20% та стабільний курс, ну не можуть - це майже аксіома.
Реальний відсоток по Приватівським депозитам після податків - 11.27%. А є ще інфляція 5-6%, при американській 4-5%. Гривня девальвації в квартал - то 10% річної девальвації плюс 4-5% інфляції в США знецінить всі відсотки від депозитів.
так питання в тому, що депозити це не заробіток, як в України вже звикли. заробіток - це бізнес. в США це опосередковано через акції, але це основний напрямок інвестицій.
депозити та ОВДП - це про зберегти гроші, не заробити
Є різниця їздити на двох машинах чи на чотирьох в родині? Є ринок. В євро депозитах не бачу прибуток також,проте вказані овдп це краще ніж нічого. В нашій країні за час повномасштабної війни(стану) втрачено багато ресурсу - щоб воювати далі треба мати бюджет ,який складається без допомоги виключно за рахунок податків,поки найбагатші українці мають офшори 50 грн на дрон не змінять ситуацію
yama написав:Shaman В Польщі існують дотації на сільське господарство, до прикладу кожен польський фермер має виплату за кожну голову скота яку тримає . В Україні селяни не мають жодних пільг я вже говорив що сільське господарство у всіх країнах є збитковим воно існує тільки за рахунок державних дотацій або якихось екскурсій на виробництво сирів чи ще якоїсь додаткової маркетингової діяльності просто вирощувати корів і продавати молоко абсолютно не рентабельно, Ситуацію навіть не виправляє виготовлення якогось сиру з того молока в кращому разі ви виходити на 0 можливо якихсь там пару відсотків чистого прибутку, якщо пощастить. Відповідно оскільки польські фермери мають дотації від уряду від країни а наші не мають, тому польської сир дешевше. Кожен селянин, Або фермер, який отримує корову повинен отримувати від держави Гроші кожен місяць на цю корову, В Польщі так є. https://www.growhow.in.ua/pidtrymka-ahr ... -polshchi/ Зрештою гугліть самі : дотації Європи сільське господарство
2015-2016 рік Зокрема, торік у Польщі за один гектар орних угідь фермер (після заповнення відповідної анкети) отримував безпосередню доплату в розмірі 462 злотих (понад 107 євро), за озеленення на площі 1 га – 310 злотих (майже 72 євро), а молодий аграрій за роботу на 1 га землі – 231 злотих (понад 53 євро). Держава також виплачує європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів'я худоби. Наприклад, за 1 га площі, де вирощувалися помідори, польський фермер торік міг отримати безпосередню допомогу у розмірі понад 3 тис. злотих (майже 700 євро), за картоплю – понад 1,2 тис. злотих (майже 280 євро), а цукрові буряки – майже 2 тис. злотих (понад 460 євро). Водночас, за кожну корову польський фермер у 2016-му отримував безпосередню допомогу в розмірі 322 злотих (близько 75 євро), за козу – 68 злотих (майже 16 євро). В цьому році кошти безпосередніх доплат селянам у Польщі будуть наближеними до рівня минулого року і становитимуть близько 14 млрд злотих (понад 3,2 млрд євро).
Ось незрозуміло, чому тоді польські фермери перекрили кордон і кажуть, що українська продукція дешевша?
yama написав:Shaman В Польщі існують дотації на сільське господарство, до прикладу кожен польський фермер має виплату за кожну голову скота яку тримає . В Україні селяни не мають жодних пільг я вже говорив що сільське господарство у всіх країнах є збитковим воно існує тільки за рахунок державних дотацій або якихось екскурсій на виробництво сирів чи ще якоїсь додаткової маркетингової діяльності просто вирощувати корів і продавати молоко абсолютно не рентабельно, Ситуацію навіть не виправляє виготовлення якогось сиру з того молока в кращому разі ви виходити на 0 можливо якихсь там пару відсотків чистого прибутку, якщо пощастить. Відповідно оскільки польські фермери мають дотації від уряду від країни а наші не мають, тому польської сир дешевше. Кожен селянин, Або фермер, який отримує корову повинен отримувати від держави Гроші кожен місяць на цю корову, В Польщі так є. https://www.growhow.in.ua/pidtrymka-ahr ... -polshchi/ Зрештою гугліть самі : дотації Європи сільське господарство
2015-2016 рік Зокрема, торік у Польщі за один гектар орних угідь фермер (після заповнення відповідної анкети) отримував безпосередню доплату в розмірі 462 злотих (понад 107 євро), за озеленення на площі 1 га – 310 злотих (майже 72 євро), а молодий аграрій за роботу на 1 га землі – 231 злотих (понад 53 євро). Держава також виплачує європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів'я худоби. Наприклад, за 1 га площі, де вирощувалися помідори, польський фермер торік міг отримати безпосередню допомогу у розмірі понад 3 тис. злотих (майже 700 євро), за картоплю – понад 1,2 тис. злотих (майже 280 євро), а цукрові буряки – майже 2 тис. злотих (понад 460 євро). Водночас, за кожну корову польський фермер у 2016-му отримував безпосередню допомогу в розмірі 322 злотих (близько 75 євро), за козу – 68 злотих (майже 16 євро). В цьому році кошти безпосередніх доплат селянам у Польщі будуть наближеними до рівня минулого року і становитимуть близько 14 млрд злотих (понад 3,2 млрд євро).
Ось незрозуміло, чому тоді польські фермери перекрили кордон і кажуть, що українська продукція дешевша?
Тому що в Україні (поки що) нема тих регуляцій та обмежень які накладає ЄС. І тих субсидій недостатньо вийти на якийсь рівень рентабельності з огляду на посилення тих обмежень.