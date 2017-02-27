yama написав:

2015-2016 рік Зокрема, торік у Польщі за один гектар орних угідь фермер (після заповнення відповідної анкети) отримував безпосередню доплату в розмірі 462 злотих (понад 107 євро), за озеленення на площі 1 га – 310 злотих (майже 72 євро), а молодий аграрій за роботу на 1 га землі – 231 злотих (понад 53 євро). Держава також виплачує європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів'я худоби. Наприклад, за 1 га площі, де вирощувалися помідори, польський фермер торік міг отримати безпосередню допомогу у розмірі понад 3 тис. злотих (майже 700 євро), за картоплю – понад 1,2 тис. злотих (майже 280 євро), а цукрові буряки – майже 2 тис. злотих (понад 460 євро). Водночас, за кожну корову польський фермер у 2016-му отримував безпосередню допомогу в розмірі 322 злотих (близько 75 євро), за козу – 68 злотих (майже 16 євро). В цьому році кошти безпосередніх доплат селянам у Польщі будуть наближеними до рівня минулого року і становитимуть близько 14 млрд злотих (понад 3,2 млрд євро).

В Польщі існують дотації на сільське господарство, до прикладу кожен польський фермер має виплату за кожну голову скота яку тримає . В Україні селяни не мають жодних пільг я вже говорив що сільське господарство у всіх країнах є збитковим воно існує тільки за рахунок державних дотацій або якихось екскурсій на виробництво сирів чи ще якоїсь додаткової маркетингової діяльності просто вирощувати корів і продавати молоко абсолютно не рентабельно, Ситуацію навіть не виправляє виготовлення якогось сиру з того молока в кращому разі ви виходити на 0 можливо якихсь там пару відсотків чистого прибутку, якщо пощастить. Відповідно оскільки польські фермери мають дотації від уряду від країни а наші не мають, тому польської сир дешевше. Кожен селянин, Або фермер, який отримує корову повинен отримувати від держави Гроші кожен місяць на цю корову, В Польщі так є.Зрештою гугліть самі : дотації Європи сільське господарство