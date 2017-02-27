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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11275112761127711278

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 111
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
16
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
8%
9
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:04

  Investor_K написав:
  flyman написав:Оф. курс знову іде на побиття рекорду
Догори?

Два тижні тому проголосовав за курс 39-39.5 на кінець місяця. Коли проголосовав відчув себе песимістом. Але за 2 тижні може з'ясуватись, що я оптиміст.)
Востаннє редагувалось oleg49 в Пон 18 бер, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:04

  mephala написав:
  flyman написав:Я так розумію, що хотаб веде агітацію щоб не вкладуватися в ОВДП.


он из банков позабирал деньги а ты про ОВДП в гривнах.
про патриотизм он только другим рассказывает.

Мефала, патріотизм в умовах війни - це
1. Захист своєї країни
2. Фінансування своєї армії через податки.
Робив п.1, роблю п.2
Що з цього робили ви? Нічого. В ЗСУ не були і не збираєтесь. Працюєте, беручи гроші з бюджету.
А от питання як розпоряджатись власними грошима, з яких сплачені всі податки - залиште це власнику цих грошей.

Коли прогорівший на ОВЗГ (муха чи будь хто) каже що він профінансував армію ними, то він лукавить. Бо намір у нього був отримати прибуток (заробити), а не профінансувати. Але коли помилився, то можна зробити вигляд що було так і задумано. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:08

  somilitark написав:Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((


наскільки ж в людей коротка пам’ять.
а може таки пригадаєте з якими подіями на фронті одночасно був піковий курс?
у нас в країні мир і спокій запанував після осені?
вам десь щось зажали що така особиста ненависть до пороха?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:іде


Іде, але дуже повільно, прострілило декілька обмінок, але вже обід і якщо б йшов вгору - то вже б набагато далі. Хто на гривні - тримайте залізні яйка.

п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?
Востаннє редагувалось daap в Пон 18 бер, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:09

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку((

От тут я категорично не згідний. Навіть якщо б в нас там був ідеальний менеджмент НБУ, то девалу б все рівне не вдалось уникнути ніяк, максимум розтягнути його в часі на рік-другий.

девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази, так що не треба тут за сивочоголого кидати підписку


це ви особисто у хла проконсультувалися про максимальний девал ?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:максимальний девал


я теж ... від таких висновків. Яник у..бав економіку та зник з казною, почалася війнонька. А тут про 30% розкриваються аналітичні познанія заднім числом
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:20

  daap написав:
  flyman написав:іде


Іде, але дуже повільно, прострілило декілька обмінок, але вже обід і якщо б йшов вгору - то вже б набагато далі. Хто на гривні - тримайте залізні яйка.

п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?


ДС на пам'ять засновника гілки Дяді Саші (якого нема з нами з березня 2019)
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  daap написав:п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?


Дядя Саша - засновник цієї гілки
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