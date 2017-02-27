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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 бер, 2024 12:04
Investor_K написав: flyman написав:
Оф. курс знову іде на побиття рекорду
Догори?
Два тижні тому проголосовав за курс 39-39.5 на кінець місяця. Коли проголосовав відчув себе песимістом. Але за 2 тижні може з'ясуватись, що я оптиміст.)
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в Пон 18 бер, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:04
mephala написав: flyman написав:
Я так розумію, що хотаб веде агітацію щоб не вкладуватися в ОВДП.
он из банков позабирал деньги а ты про ОВДП в гривнах.
про патриотизм он только другим рассказывает.
Мефала, патріотизм в умовах війни - це
1. Захист своєї країни
2. Фінансування своєї армії через податки.
Робив п.1, роблю п.2
Що з цього робили ви? Нічого. В ЗСУ не були і не збираєтесь. Працюєте, беручи гроші з бюджету.
А от питання як розпоряджатись власними грошима, з яких сплачені всі податки - залиште це власнику цих грошей.
Коли прогорівший на ОВЗГ (муха чи будь хто) каже що він профінансував армію ними, то він лукавить. Бо намір у нього був отримати прибуток (заробити), а не профінансувати. Але коли помилився, то можна зробити вигляд що було так і задумано.
Ви як для бюджетника (доречі не військового) , якого я утримую своїми податками, занадто багато дозволяєте собі відчиняти писок.
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в Пон 18 бер, 2024 12:52, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:08
somilitark написав:
Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((
наскільки ж в людей коротка пам’ять.
а може таки пригадаєте з якими подіями на фронті одночасно був піковий курс?
у нас в країні мир і спокій запанував після осені?
вам десь щось зажали що така особиста ненависть до пороха?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:09
flyman написав:
іде
Іде, але дуже повільно, прострілило декілька обмінок, але вже обід і якщо б йшов вгору - то вже б набагато далі. Хто на гривні - тримайте залізні яйка.
п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?
Востаннє редагувалось daap
в Пон 18 бер, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:09
flyman написав: Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку((
От тут я категорично не згідний. Навіть якщо б в нас там був ідеальний менеджмент НБУ, то девалу б все рівне не вдалось уникнути ніяк, максимум розтягнути його в часі на рік-другий.
девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази, так що не треба тут за сивочоголого кидати підписку
це ви особисто у хла проконсультувалися про максимальний девал ?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:14
mephala написав:
максимальний девал
я теж ... від таких висновків. Яник у..бав економіку та зник з казною, почалася війнонька. А тут про 30% розкриваються аналітичні познанія заднім числом
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:20
daap написав: flyman написав:
іде
Іде, але дуже повільно, прострілило декілька обмінок, але вже обід і якщо б йшов вгору - то вже б набагато далі. Хто на гривні - тримайте залізні яйка.
п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?
ДС на пам'ять засновника гілки Дяді Саші (якого нема з нами з березня 2019)
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:22
Д
daap написав:
п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС
? шо це за контекст?
ядя С
аша - засновник цієї гілки
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:24
mephala написав: somilitark написав:
Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((
наскільки ж в людей коротка пам’ять.
а може таки пригадаєте з якими подіями на фронті одночасно був піковий курс?
у нас в країні мир і спокій запанував після осені?
вам десь щось зажали що така особиста ненависть до пороха?
Нагадаю я особисто, при пороху яйценюк ввів податок на відсотки,разом зробили девал в ТРИ рази . Нагадаю також слова прем'єра тих часів - " нащо ви купляєте долари по 11 грн ? ". Зеленський заручився підтримкою від партнерів, не злиняв як донецький "Пахан" до ростову.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 12:27
mephala написав: somilitark написав:
Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((
наскільки ж в людей коротка пам’ять.
а може таки пригадаєте з якими подіями на фронті одночасно був піковий курс?
у нас в країні мир і спокій запанував після осені?
вам десь щось зажали що така особиста ненависть до пороха?
Дійсно військовослужбовців було 1 000 000 осіб, ракети летіли пачками, був заблокований Маріуполь, велика Одеса, було 8 000 000 біженців в Європі тільки офіційно, тьма внутрішньо переміщених осіб, на фронті кожен день були штурми Авдіївки, а сам фронт був протяжністю 1000 км і на всіх ділянках був якійсь рух, можна сміливо порівнювати 2014 і 2022, напевне в 14-му було щось дуже страшне, а зараз якась легка дискотека, бо за 2 роки активної війни курс просів з 28 до 38, а тоді майже в 4 рази, ви з активним і дуже жвавим аналітичним розумом, немає чого добавити(((
По курсу, напевне девал узгоджений з МВФ, йдемо до якоїсь цифри і вже там будемо окопуватись, але поки до погодженої точки не дійшли.
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