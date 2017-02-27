RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1127611277112781127911280>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 112
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
17
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
8%
9
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:04

  Investor_K написав:
  flyman написав:Оф. курс знову іде на побиття рекорду
Догори?

Два тижні тому проголосовав за курс 39-39.5 на кінець місяця. Коли проголосовав відчув себе песимістом. Але за 2 тижні може з'ясуватись, що я оптиміст.)
Востаннє редагувалось oleg49 в Пон 18 бер, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
oleg49
 
Повідомлень: 405
З нами з: 22.10.10
Подякував: 61 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:04

  mephala написав:
  flyman написав:Я так розумію, що хотаб веде агітацію щоб не вкладуватися в ОВДП.


он из банков позабирал деньги а ты про ОВДП в гривнах.
про патриотизм он только другим рассказывает.

Мефала, патріотизм в умовах війни - це
1. Захист своєї країни
2. Фінансування своєї армії через податки.
Робив п.1, роблю п.2
Що з цього робили ви? Нічого. В ЗСУ не були і не збираєтесь. Працюєте, беручи гроші з бюджету.
А от питання як розпоряджатись власними грошима, з яких сплачені всі податки - залиште це власнику цих грошей.

Коли прогорівший на ОВЗГ (муха чи будь хто) каже що він профінансував армію ними, то він лукавить. Бо намір у нього був отримати прибуток (заробити), а не профінансувати. Але коли помилився, то можна зробити вигляд що було так і задумано. :mrgreen:

Ви як для бюджетника (доречі не військового) , якого я утримую своїми податками, занадто багато дозволяєте собі відчиняти писок.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 бер, 2024 12:52, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 11370
З нами з: 15.02.09
Подякував: 623 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:08

  somilitark написав:Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((


наскільки ж в людей коротка пам’ять.
а може таки пригадаєте з якими подіями на фронті одночасно був піковий курс?
у нас в країні мир і спокій запанував після осені?
вам десь щось зажали що така особиста ненависть до пороха?
mephala
 
Повідомлень: 9042
З нами з: 07.04.14
Подякував: 331 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:іде


Іде, але дуже повільно, прострілило декілька обмінок, але вже обід і якщо б йшов вгору - то вже б набагато далі. Хто на гривні - тримайте залізні яйка.

п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?
Востаннє редагувалось daap в Пон 18 бер, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
daap
 
Повідомлень: 210
З нами з: 08.01.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:09

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку((

От тут я категорично не згідний. Навіть якщо б в нас там був ідеальний менеджмент НБУ, то девалу б все рівне не вдалось уникнути ніяк, максимум розтягнути його в часі на рік-другий.

девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази, так що не треба тут за сивочоголого кидати підписку


це ви особисто у хла проконсультувалися про максимальний девал ?
mephala
 
Повідомлень: 9042
З нами з: 07.04.14
Подякував: 331 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:максимальний девал


я теж ... від таких висновків. Яник у..бав економіку та зник з казною, почалася війнонька. А тут про 30% розкриваються аналітичні познанія заднім числом
daap
 
Повідомлень: 210
З нами з: 08.01.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:20

  daap написав:
  flyman написав:іде


Іде, але дуже повільно, прострілило декілька обмінок, але вже обід і якщо б йшов вгору - то вже б набагато далі. Хто на гривні - тримайте залізні яйка.

п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?


ДС на пам'ять засновника гілки Дяді Саші (якого нема з нами з березня 2019)
prodigy
 
Повідомлень: 10979
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3230 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  daap написав:п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?


Дядя Саша - засновник цієї гілки
Danik
 
Повідомлень: 695
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:24

  mephala написав:
  somilitark написав:Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((


наскільки ж в людей коротка пам’ять.
а може таки пригадаєте з якими подіями на фронті одночасно був піковий курс?
у нас в країні мир і спокій запанував після осені?
вам десь щось зажали що така особиста ненависть до пороха?

Нагадаю я особисто, при пороху яйценюк ввів податок на відсотки,разом зробили девал в ТРИ рази . Нагадаю також слова прем'єра тих часів - " нащо ви купляєте долари по 11 грн ? ". Зеленський заручився підтримкою від партнерів, не злиняв як донецький "Пахан" до ростову.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16199
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:27

  mephala написав:
  somilitark написав:Ну а по девалу 14-15-го, то це треба сказати "велике дякую" бабі 200 і одному красавчіку, вони зробили всіх, спочатку тримали до парламентських виборів курс 13, а потім вирішили роздеребанити банківську систему і скинути в прірву гривню, тут тільки був злочин, ніякий чивокуня і поруч не стояв з таким цинізмом грабунку(((


наскільки ж в людей коротка пам’ять.
а може таки пригадаєте з якими подіями на фронті одночасно був піковий курс?
у нас в країні мир і спокій запанував після осені?
вам десь щось зажали що така особиста ненависть до пороха?

Дійсно військовослужбовців було 1 000 000 осіб, ракети летіли пачками, був заблокований Маріуполь, велика Одеса, було 8 000 000 біженців в Європі тільки офіційно, тьма внутрішньо переміщених осіб, на фронті кожен день були штурми Авдіївки, а сам фронт був протяжністю 1000 км і на всіх ділянках був якійсь рух, можна сміливо порівнювати 2014 і 2022, напевне в 14-му було щось дуже страшне, а зараз якась легка дискотека, бо за 2 роки активної війни курс просів з 28 до 38, а тоді майже в 4 рази, ви з активним і дуже жвавим аналітичним розумом, немає чого добавити(((

По курсу, напевне девал узгоджений з МВФ, йдемо до якоїсь цифри і вже там будемо окопуватись, але поки до погодженої точки не дійшли.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12912
З нами з: 30.12.09
Подякував: 659 раз.
Подякували: 3736 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 1127611277112781127911280>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3392, 3393, 3394
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33935 36801447
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 12:24
Serginioo
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1916 13202605
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 бер, 2024 16:47
Frant
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23159973
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (445)
18.03.2024 13:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.