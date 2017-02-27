Таке враження, що ще трохи і деякі упороті мешканці гілки почнуть викликати дух бородатого Охрі та писати листи-вибачення азірову з яником.
Особисто я, роблю ставку на 38 грн. за нікому не потрібний у середині червня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 бер, 2024 12:40
Таке враження, що ще трохи і деякі упороті мешканці гілки почнуть викликати дух бородатого Охрі та писати листи-вибачення азірову з яником.
Особисто я, роблю ставку на 38 грн. за нікому не потрібний у середині червня.
Додано: Пон 18 бер, 2024 12:51
Додано: Пон 18 бер, 2024 12:57
Последняя неделя для любителей 39,..)) и далее начнётся постепенный движняк вниз к июльским показателям 37.75. Должен в этом мес. зайти транш от МВФ и возможно партия от ЕС. Следим за новостями и сливаемся.
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:02
За стабильность!!
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:07
Уточнення №1. Девальвація зло для всіх громадян в країні яка виробляє дуже мало товарів та послуг
Уточнення №2 Все що добре для бізнесу - добре для громадян. Бо якщо бізнес розвивається значить він потребує робочих рук
Уточнення №3 Має значення не сама девальвація, а її розмір та темп.
Для порівняння.
Алкоголь - теж зло якщо ним зловживати. Із девальвацією - те саме. Ревальвація - це взагалі страшна штука.
Проте якщо вживати в промірних кількостях - то отримуєш насолоду від смаку та користь для травлення. Ну і про ефект часткового зняття стресу не забуваємо.
Головне - вживати алкоголь (девальвацію) відповідально!
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:22
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:26
а як же аграрії із баулами нікому непотрібних на соляру, а допомога партнерів яку ось ось приймуть в рахунок сотень ярдів репарацій
З іншого боку, якщо по півгривні кожного місяця послаблювати, то і на ОВДП щось заробити і не прохудати в уях, і на держбюджет підлатити буде
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 13:35, всього редагувалось 3 разів.
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