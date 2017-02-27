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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11277112781127911280>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 112
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
17
38,00-38,50
20%
22
38,50-39,00
36%
40
39,00-39,50
8%
9
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:40

Таке враження, що ще трохи і деякі упороті мешканці гілки почнуть викликати дух бородатого Охрі та писати листи-вибачення азірову з яником. :wink:

Особисто я, роблю ставку на 38 грн. за нікому не потрібний у середині червня.
farm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:41

farm , а сходити на 40 спочатку?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:51

  Hotab написав:farm , а сходити на 40 спочатку?

Малоймовірно.
Тут головне мати міцні нерви і не робити зайві рухи.)
farm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:57

Последняя неделя для любителей 39,..)) и далее начнётся постепенный движняк вниз к июльским показателям 37.75. Должен в этом мес. зайти транш от МВФ и возможно партия от ЕС. Следим за новостями и сливаемся.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Последняя неделя

це вже яка по рахунку?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:02

За стабильность!!

Игорь Алексеевич , за что люблю вас, ИА, так за стабильные прогнозы. Ровно месяц назад , этак 11-15 февраля, вы тоже говорили «последняя неделя, кто не успел- тот опоздал. Дальше только вниз».


У вас нет брата на ветке Дельтабанка?


Зображення


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:07

  Дюрі-бачі написав:Будь яка девальвація це зло для всіх громадян, крім власників бізнесу і заводів

Уточнення №1. Девальвація зло для всіх громадян в країні яка виробляє дуже мало товарів та послуг
Уточнення №2 Все що добре для бізнесу - добре для громадян. Бо якщо бізнес розвивається значить він потребує робочих рук
Уточнення №3 Має значення не сама девальвація, а її розмір та темп.

Для порівняння.
Алкоголь - теж зло якщо ним зловживати. Із девальвацією - те саме. Ревальвація - це взагалі страшна штука.
Проте якщо вживати в промірних кількостях - то отримуєш насолоду від смаку та користь для травлення. Ну і про ефект часткового зняття стресу не забуваємо.
Головне - вживати алкоголь (девальвацію) відповідально!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Головне - вживати алкоголь (девальвацію) відповідально!

майте совість чортівські поради давати
Великий Піст почався!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:22

  farm написав:Особисто я роблю ставку на 38 грн за нікому не потрібний
у середині червня.
Не надейтесь.
Если НБУ уже сейчас курс за 39 выпустил, то...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:26

  asti написав:
  farm написав:Особисто я роблю ставку на 38 грн за нікому не потрібний
у середині червня.
Не надейтесь.
Если НБУ уже сейчас курс за 39 выпустил, то...

а як же аграрії із баулами нікому непотрібних на соляру, а допомога партнерів яку ось ось приймуть в рахунок сотень ярдів репарацій
З іншого боку, якщо по півгривні кожного місяця послаблювати, то і на ОВДП щось заробити і не прохудати в уях, і на держбюджет підлатити буде
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 13:35, всього редагувалось 3 разів.
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