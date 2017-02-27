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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:28
Дюрі-бачі написав:reef
до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами
Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 13:30
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як же аграрії із баулами нікому непотрібних на соляру
Все у «Сільського валютчика». На ринок не потрапляє.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 13:43
reef написав: Дюрі-бачі написав:reef
до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами
Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба
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Додано: Пон 18 бер, 2024 13:49
Бетон написав: reef написав: Дюрі-бачі написав:reef
до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами
Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба
ви хоч близько стикались з сільським господарством?
чи ви так припускаєте? бо звикли, що якщо є можливість, то треба обідрати?
"я конечно честный, но если б мог то..."(с)
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