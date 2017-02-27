farm написав:Особисто я роблю ставку на 38 грн за нікому не потрібний у середині червня.
Не надейтесь. Если НБУ уже сейчас курс за 39 выпустил, то...
В мене відчуття, що НБУ робить контрольовану девальвацію. Напевно, щось знає таке, що ми не знаємо. Можливо, є негативні очікування з приводу траншів (ці ж транші даються під якісь реформи, а ми їх робить не хочемо). А можливо, хтось важливий вийшов з гривні і її можна потихеньку відпускати.
somilitark написав:Дійсно військовослужбовців було 1 000 000 осіб, ракети летіли пачками, був заблокований Маріуполь, велика Одеса, було 8 000 000 біженців в Європі тільки офіційно, тьма внутрішньо переміщених осіб, на фронті кожен день були штурми Авдіївки, а сам фронт був протяжністю 1000 км і на всіх ділянках був якійсь рух, можна сміливо порівнювати 2014 і 2022, напевне в 14-му було щось дуже страшне, а зараз якась легка дискотека, бо за 2 роки активної війни курс просів з 28 до 38, а тоді майже в 4 рази, ви з активним і дуже жвавим аналітичним розумом, немає чого добавити(((
По курсу, напевне девал узгоджений з МВФ, йдемо до якоїсь цифри і вже там будемо окопуватись, але поки до погодженої точки не дійшли.
і мабуть тоді зброю давали? і мабуть тоді наливали грошей? і мабуть тоді була власна армія більш менш адекватна? в мабуть тоді не було зомбаків в банківській системі? і прочая і прочая і прочая.
ЗІ я в шоці. де і шо вам порох прищемив я так і не почув.
oleg49 написав:В мене відчуття, що НБУ робить контрольовану девальвацію. Напевно, щось знає таке, що ми не знаємо.
Не знаєте, бо не хочете знати. З траншами не густо:
Представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня очікують на зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн. https://bin.ua/news/finance/finances/30 ... ti-za.html
А ще задачка із зірочкою уламати в квітні кредиторів на 20 млрд $ дати відстрочку. Ну і знову в квітні піднімають мінімалку і всі похідні та ще пенсії тим, кому не підняли в березні. Ось такі альтернативні вектори рухають.
Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами
Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
Никак не может и не будет польская продукция конкурировать с украинской в Украине. Главное не покупать все польское. Не отдавать валюту полякам!
Приведу простой пример. На эти выходные делал закупку продуктов на неделю в супермаркете. Подхожу в отдел консервации. Беру баночку кукурузы. Читаю: країна виробник Польща. Ставлю эту баночку кукурузы обратно на полку. Специально нашел баночку кукурузы, где указано: країна виробник Україна. Купил 2 шт. Все тоже самое и по другим товарам. Горошек зеленый, сыры, колбасы, майонез, печенье, шоколад.
Польского не купил ничего!!!
Они мне за рассыпанное зерно (український хліб) - все ответят!!!
Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами
Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
Никак не может и не будет польская продукция конкурировать с украинской в Украине. Главное не покупать все польское. Не отдавать валюту полякам!
Приведу простой пример. На эти выходные делал закупку продуктов на неделю в супермаркете. Подхожу в отдел консервации. Беру баночку кукурузы. Читаю: країна виробник Польща. Ставлю эту баночку кукурузы обратно на полку. Специально нашел баночку кукурузы, где указано: країна виробник Україна. Купил 2 шт. Все тоже самое и по другим товарам. Горошек зеленый, сыры, колбасы, майонез, печенье, шоколад.
Польского не купил ничего!!!
Они мне за рассыпанное зерно (український хліб) - все ответят!!!
Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба
ви хоч близько стикались з сільським господарством?
чи ви так припускаєте? бо звикли, що якщо є можливість, то треба обідрати? "я конечно честный, но если б мог то..."(с)
я з краю, де нічим більше на заробляють. одні поля, молоко і м'ясо. і елеватори.