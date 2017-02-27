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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 113
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
41
39,00-39,50
8%
9
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:28

  Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами

Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:30

flyman ,

як же аграрії із баулами нікому непотрібних на соляру

Все у «Сільського валютчика». На ринок не потрапляє.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:43

  reef написав:
  Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами

Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?

ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:49

  Бетон написав:
  reef написав:
  Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами

Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?

ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба

ви хоч близько стикались з сільським господарством? :D

чи ви так припускаєте? бо звикли, що якщо є можливість, то треба обідрати?
"я конечно честный, но если б мог то..."(с)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:07

  asti написав:
  farm написав:Особисто я роблю ставку на 38 грн за нікому не потрібний
у середині червня.
Не надейтесь.
Если НБУ уже сейчас курс за 39 выпустил, то...

В мене відчуття, що НБУ робить контрольовану девальвацію. Напевно, щось знає таке, що ми не знаємо. Можливо, є негативні очікування з приводу траншів (ці ж транші даються під якісь реформи, а ми їх робить не хочемо). А можливо, хтось важливий вийшов з гривні і її можна потихеньку відпускати.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:09

  somilitark написав:Дійсно військовослужбовців було 1 000 000 осіб, ракети летіли пачками, був заблокований Маріуполь, велика Одеса, було 8 000 000 біженців в Європі тільки офіційно, тьма внутрішньо переміщених осіб, на фронті кожен день були штурми Авдіївки, а сам фронт був протяжністю 1000 км і на всіх ділянках був якійсь рух, можна сміливо порівнювати 2014 і 2022, напевне в 14-му було щось дуже страшне, а зараз якась легка дискотека, бо за 2 роки активної війни курс просів з 28 до 38, а тоді майже в 4 рази, ви з активним і дуже жвавим аналітичним розумом, немає чого добавити(((

По курсу, напевне девал узгоджений з МВФ, йдемо до якоїсь цифри і вже там будемо окопуватись, але поки до погодженої точки не дійшли.


і мабуть тоді зброю давали?
і мабуть тоді наливали грошей?
і мабуть тоді була власна армія більш менш адекватна?
в мабуть тоді не було зомбаків в банківській системі?
і прочая і прочая і прочая.

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mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  oleg49 написав:В мене відчуття, що НБУ робить контрольовану девальвацію. Напевно, щось знає таке, що ми не знаємо.

Не знаєте, бо не хочете знати. З траншами не густо:
Представники Нацбанку на пресконференції 14 березня повідомили, що до кінця квітня очікують на зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд.
Однак у лютому зовнішня підтримка становила лише близько $0,8 млрд, тому міжнародні резерви знизилися на 3,8%, або на $1,47 млрд, - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн. https://bin.ua/news/finance/finances/30 ... ti-za.html

А ще задачка із зірочкою уламати в квітні кредиторів на 20 млрд $ дати відстрочку. Ну і знову в квітні піднімають мінімалку і всі похідні та ще пенсії тим, кому не підняли в березні. Ось такі альтернативні вектори рухають.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:30

  reef написав:
  Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами

Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?

Никак не может и не будет польская продукция конкурировать с украинской в Украине.
Главное не покупать все польское. Не отдавать валюту полякам!

Приведу простой пример. На эти выходные делал закупку продуктов на неделю в супермаркете.
Подхожу в отдел консервации. Беру баночку кукурузы. Читаю: країна виробник Польща. Ставлю эту баночку кукурузы обратно на полку.
Специально нашел баночку кукурузы, где указано: країна виробник Україна.
Купил 2 шт.
Все тоже самое и по другим товарам. Горошек зеленый, сыры, колбасы, майонез, печенье, шоколад.

Польского не купил ничего!!!

Они мне за рассыпанное зерно (український хліб) - все ответят!!!
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:39

  Victor8 написав:
  reef написав:
  Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами

Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?

Никак не может и не будет польская продукция конкурировать с украинской в Украине.
Главное не покупать все польское. Не отдавать валюту полякам!

Приведу простой пример. На эти выходные делал закупку продуктов на неделю в супермаркете.
Подхожу в отдел консервации. Беру баночку кукурузы. Читаю: країна виробник Польща. Ставлю эту баночку кукурузы обратно на полку.
Специально нашел баночку кукурузы, где указано: країна виробник Україна.
Купил 2 шт.
Все тоже самое и по другим товарам. Горошек зеленый, сыры, колбасы, майонез, печенье, шоколад.

Польского не купил ничего!!!

Они мне за рассыпанное зерно (український хліб) - все ответят!!!


flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:51

  Shaman написав:
  Бетон написав:
  Дюрі-бачі написав:reef до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами
Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?

ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба

ви хоч близько стикались з сільським господарством? :D

чи ви так припускаєте? бо звикли, що якщо є можливість, то треба обідрати?
"я конечно честный, но если б мог то..."(с)

я з краю, де нічим більше на заробляють. одні поля, молоко і м'ясо. і елеватори.
Бетон
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