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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11278112791128011281

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 113
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
41
39,00-39,50
8%
9
39,50-40,00
5%
6
40,00-40,50
4%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:54

На чому ріст?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:55

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба

ви хоч близько стикались з сільським господарством? :D

чи ви так припускаєте? бо звикли, що якщо є можливість, то треба обідрати?
"я конечно честный, но если б мог то..."(с)

я з краю, де нічим більше на заробляють. одні поля, молоко і м'ясо. і елеватори.

то фермери плачуться, як їм важко... зараз доходів значно менше через логістику, але щось ніякої обдіраловки зі сторони агрохолдингів не бачу... а поплакатися - то святе :)
Shaman
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