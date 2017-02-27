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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 бер, 2024 14:54
На чому ріст?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 14:55
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба
ви хоч близько стикались з сільським господарством?
чи ви так припускаєте? бо звикли, що якщо є можливість, то треба обідрати?
"я конечно честный, но если б мог то..."(с)
я з краю, де нічим більше на заробляють. одні поля, молоко і м'ясо. і елеватори.
то фермери плачуться, як їм важко... зараз доходів значно менше через логістику, але щось ніякої обдіраловки зі сторони агрохолдингів не бачу... а поплакатися - то святе
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