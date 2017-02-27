Додано: Пон 18 бер, 2024 18:14

У січні торговий баланс єдиної валютної зони досяг профіциту в €28 млрд з урахуванням сезонних коливань, що є найвищим рівнем з того часу, як статистичне агентство Євростат почало відслідковувати дані у 2002 році, пише Financial Times. Минулого року торговий профіцит єврозони склав €64 млрд, що є помітним покращенням порівняно з рекордним торговим дефіцитом у €335 млрд, який вона зазнала, коли ціни на природний газ та нафту різко зросли у 2022 році.



Ключові факти



Щомісячний профіцит торговельного балансу єврозони зріс до рекордно високого рівня на початку року завдяки різкому падінню цін на імпорт енергоносіїв та зростанню експорту.

Це відновлення, що відображає аналогічне покращення торговельного балансу Німеччини, є гарною новиною для європейської економіки після падіння торгівлі внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Економіст консалтингової компанії Pantheon Macro Economics Клаус Вістесен вважає, що нещодавнє покращення торговельного балансу єврозони «не здається стійким», зазначивши, що торговельний дефіцит блоку з членами нафтовидобувного картелю ОПЕК впав майже до трирічного мінімуму €608 млн.

У січні експорт єврозони зріс на 2,1% порівняно з попереднім місяцем, чому сприяло зростання постачання на більшість основних ринків, за винятком США.

Імпорт у блок у січні впав на 4% у порівнянні з попереднім місяцем, при цьому різко скоротилися постачання з більшості ринків, включаючи Азію, США та членів ОПЕК.

Політично чутливий торговий баланс блоку з Китаєм покращився до дефіциту в €10,6 млрд в січні, найнижчого рівня за три роки, через різке щомісячне падіння поставок з Китаю і невелике зростання експорту в іншому напрямку.

Найсильніше зростання експорту ЄС за останній рік зафіксували до Японії (на 10%), тоді як постачання до США збільшилося на 8,5%, а до Великої Британії – на 2,5%. Але експорт до Китаю за цей період скоротився на 3%.

На частку Німеччини припадає більша частина покращення торговельного балансу єврозони після того, як найбільша економіка блоку повідомила про загальне позитивне сальдо торговельного балансу у розмірі €27,5 млрд у січні, що є найвищим показником за понад шість років. Профіцит торговельного балансу з країнами, які не входять до ЄС, збільшився до €12,9 млрд.