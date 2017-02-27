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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 бер, 2024 14:54
На чому ріст?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 14:55
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба
ви хоч близько стикались з сільським господарством?
чи ви так припускаєте? бо звикли, що якщо є можливість, то треба обідрати?
"я конечно честный, но если б мог то..."(с)
я з краю, де нічим більше на заробляють. одні поля, молоко і м'ясо. і елеватори.
то фермери плачуться, як їм важко... зараз доходів значно менше через логістику, але щось ніякої обдіраловки зі сторони агрохолдингів не бачу... а поплакатися - то святе
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Додано: Пон 18 бер, 2024 16:55
oleg49 написав: asti написав: farm написав:
Особисто я роблю ставку на 38 грн за нікому не потрібний
у середині червня.
Не надейтесь.
Если НБУ уже сейчас курс за 39 выпустил, то...
В мене відчуття, що НБУ робить контрольовану девальвацію. Напевно, щось знає таке, що ми не знаємо. Можливо, є негативні очікування з приводу траншів (ці ж транші даються під якісь реформи, а ми їх робить не хочемо). А можливо, хтось важливий вийшов з гривні і її можна потихеньку відпускати.
Может НБУ идет по рынку, не сжигая резервы. И по любому НБУ знает много, чего не знаем мы.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:21
oleg49 написав:
В мене відчуття, що НБУ робить контрольовану девальвацію
ИМХО НБУ робить те, що від нього більшість очікує ще з жовтня минулого року.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:23
Дюрі-бачі а как же 37.5 к маю?)
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Andrey2512
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:29
Victor8 написав: reef написав: Дюрі-бачі написав:reef
до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами
Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
Никак не может и не будет польская продукция конкурировать с украинской в Украине.
Главное не покупать все польское. Не отдавать валюту полякам!
Приведу простой пример. На эти выходные делал закупку продуктов на неделю в супермаркете.
Подхожу в отдел консервации. Беру баночку кукурузы. Читаю: країна виробник Польща. Ставлю эту баночку кукурузы обратно на полку.
Специально нашел баночку кукурузы, где указано: країна виробник Україна.
Купил 2 шт.
Все тоже самое и по другим товарам. Горошек зеленый, сыры, колбасы, майонез, печенье, шоколад.
Польского не купил ничего!!!
Они мне за рассыпанное зерно (український хліб) - все ответят!!!
По поводу горошка. До войны всегда покупали Бондюэль. Потом он исчез с прилавков из-за скандала и санкций. Однако недавно увидела его снова на полках в экомаркете.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:42
daap написав:
п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?
В оригіналі було "в контексті розпуску Ющенком парламенту".
Далі контексти змінились і про Ющенка прибрали
ДС - Дядя Саша, засновник гілки, наразі його з нами вже немає...
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:04
Andrey2512 написав:Дюрі-бачі
а как же 37.5 к маю?)
Идите к ИА и требуйте!! 😡😡😡
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:14
У січні торговий баланс єдиної валютної зони досяг профіциту в €28 млрд з урахуванням сезонних коливань, що є найвищим рівнем з того часу, як статистичне агентство Євростат почало відслідковувати дані у 2002 році, пише Financial Times. Минулого року торговий профіцит єврозони склав €64 млрд, що є помітним покращенням порівняно з рекордним торговим дефіцитом у €335 млрд, який вона зазнала, коли ціни на природний газ та нафту різко зросли у 2022 році.
Ключові факти
Щомісячний профіцит торговельного балансу єврозони зріс до рекордно високого рівня на початку року завдяки різкому падінню цін на імпорт енергоносіїв та зростанню експорту.
Це відновлення, що відображає аналогічне покращення торговельного балансу Німеччини, є гарною новиною для європейської економіки після падіння торгівлі внаслідок вторгнення Росії в Україну.
Економіст консалтингової компанії Pantheon Macro Economics Клаус Вістесен вважає, що нещодавнє покращення торговельного балансу єврозони «не здається стійким», зазначивши, що торговельний дефіцит блоку з членами нафтовидобувного картелю ОПЕК впав майже до трирічного мінімуму €608 млн.
У січні експорт єврозони зріс на 2,1% порівняно з попереднім місяцем, чому сприяло зростання постачання на більшість основних ринків, за винятком США.
Імпорт у блок у січні впав на 4% у порівнянні з попереднім місяцем, при цьому різко скоротилися постачання з більшості ринків, включаючи Азію, США та членів ОПЕК.
Політично чутливий торговий баланс блоку з Китаєм покращився до дефіциту в €10,6 млрд в січні, найнижчого рівня за три роки, через різке щомісячне падіння поставок з Китаю і невелике зростання експорту в іншому напрямку.
Найсильніше зростання експорту ЄС за останній рік зафіксували до Японії (на 10%), тоді як постачання до США збільшилося на 8,5%, а до Великої Британії – на 2,5%. Але експорт до Китаю за цей період скоротився на 3%.
На частку Німеччини припадає більша частина покращення торговельного балансу єврозони після того, як найбільша економіка блоку повідомила про загальне позитивне сальдо торговельного балансу у розмірі €27,5 млрд у січні, що є найвищим показником за понад шість років. Профіцит торговельного балансу з країнами, які не входять до ЄС, збільшився до €12,9 млрд.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:22
mephala написав: somilitark написав:
Дійсно військовослужбовців було 1 000 000 осіб, ракети летіли пачками, був заблокований Маріуполь, велика Одеса, було 8 000 000 біженців в Європі тільки офіційно, тьма внутрішньо переміщених осіб, на фронті кожен день були штурми Авдіївки, а сам фронт був протяжністю 1000 км і на всіх ділянках був якійсь рух, можна сміливо порівнювати 2014 і 2022, напевне в 14-му було щось дуже страшне, а зараз якась легка дискотека, бо за 2 роки активної війни курс просів з 28 до 38, а тоді майже в 4 рази, ви з активним і дуже жвавим аналітичним розумом, немає чого добавити(((
По курсу, напевне девал узгоджений з МВФ, йдемо до якоїсь цифри і вже там будемо окопуватись, але поки до погодженої точки не дійшли.
і мабуть тоді зброю давали?
і мабуть тоді наливали грошей?
і мабуть тоді була власна армія більш менш адекватна?
в мабуть тоді не було зомбаків в банківській системі?
і прочая і прочая і прочая.
ЗІ
я в шоці. де і шо вам порох прищемив я так і не почув.
А зброю просили?
Здавали Крим, пару калєк з гіркіним захопило Славянск, дали їм вільно виїхати як туристам, коли ті були оточені, кому давати було зброю? Тим що здають все?
Гроші давали, влітку 2014-го ми отримали транш МВФ по новій програмі, але потім почалась вже звична забава корумпованих очільників НБУ, виділяється рефінанс на мертвий банк, потім откати і рефінанс йде на міжбанк, купується валюта, виводиться на офшори і лондони, банк банкротиться, активи ідуть друзям за 3 копійки, а збитки закриває держава, друкується море пустих гривень для розрахунку з вкладчиками, вкладчики ідуть як і откатчикі за валютою, валюта з резервів зливається в ноль і маємо дефолт і дефолтний девал.
МВФ не глухонімі, після таких фокусів перестали давати гроші рік, за цей рік між літом 2014 і літом 2015 хтось заробив на ландони, а всі інші стали жебраками з пенсіями по 40 доларів і зарплатами по 100, вам це напевне сподобалося, а ось мені не зайшло(((
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