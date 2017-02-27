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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 бер, 2024 14:54
На чому ріст?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 14:55
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
ага дуже краща. селян - мілких фермерів в Україні обдирають агро корпорації. прямо бімба
ви хоч близько стикались з сільським господарством?
чи ви так припускаєте? бо звикли, що якщо є можливість, то треба обідрати?
"я конечно честный, но если б мог то..."(с)
я з краю, де нічим більше на заробляють. одні поля, молоко і м'ясо. і елеватори.
то фермери плачуться, як їм важко... зараз доходів значно менше через логістику, але щось ніякої обдіраловки зі сторони агрохолдингів не бачу... а поплакатися - то святе
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Додано: Пон 18 бер, 2024 16:55
oleg49 написав: asti написав: farm написав:
Особисто я роблю ставку на 38 грн за нікому не потрібний
у середині червня.
Не надейтесь.
Если НБУ уже сейчас курс за 39 выпустил, то...
В мене відчуття, що НБУ робить контрольовану девальвацію. Напевно, щось знає таке, що ми не знаємо. Можливо, є негативні очікування з приводу траншів (ці ж транші даються під якісь реформи, а ми їх робить не хочемо). А можливо, хтось важливий вийшов з гривні і її можна потихеньку відпускати.
Может НБУ идет по рынку, не сжигая резервы. И по любому НБУ знает много, чего не знаем мы.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:21
oleg49 написав:
В мене відчуття, що НБУ робить контрольовану девальвацію
ИМХО НБУ робить те, що від нього більшість очікує ще з жовтня минулого року.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:23
Дюрі-бачі а как же 37.5 к маю?)
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Andrey2512
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:29
Victor8 написав: reef написав: Дюрі-бачі написав:reef
до їх фермерів значно вищі вимоги до екологічності. Ну і наша модель із великим власником економічно краща ніж їх багато малих власників в галузях де можна працювати комбайнами
Так, але як тоді польська продукція може конкурувати з українською в самій Україні?
Никак не может и не будет польская продукция конкурировать с украинской в Украине.
Главное не покупать все польское. Не отдавать валюту полякам!
Приведу простой пример. На эти выходные делал закупку продуктов на неделю в супермаркете.
Подхожу в отдел консервации. Беру баночку кукурузы. Читаю: країна виробник Польща. Ставлю эту баночку кукурузы обратно на полку.
Специально нашел баночку кукурузы, где указано: країна виробник Україна.
Купил 2 шт.
Все тоже самое и по другим товарам. Горошек зеленый, сыры, колбасы, майонез, печенье, шоколад.
Польского не купил ничего!!!
Они мне за рассыпанное зерно (український хліб) - все ответят!!!
По поводу горошка. До войны всегда покупали Бондюэль. Потом он исчез с прилавков из-за скандала и санкций. Однако недавно увидела его снова на полках в экомаркете.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 17:42
daap написав:
п.с. Друзі, підкажіть, гілка надивається ".. в контексті" а шо таке ДС? шо це за контекст?
В оригіналі було "в контексті розпуску Ющенком парламенту".
Далі контексти змінились і про Ющенка прибрали
ДС - Дядя Саша, засновник гілки, наразі його з нами вже немає...
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:04
Andrey2512 написав:Дюрі-бачі
а как же 37.5 к маю?)
Идите к ИА и требуйте!! 😡😡😡
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:14
У січні торговий баланс єдиної валютної зони досяг профіциту в €28 млрд з урахуванням сезонних коливань, що є найвищим рівнем з того часу, як статистичне агентство Євростат почало відслідковувати дані у 2002 році, пише Financial Times. Минулого року торговий профіцит єврозони склав €64 млрд, що є помітним покращенням порівняно з рекордним торговим дефіцитом у €335 млрд, який вона зазнала, коли ціни на природний газ та нафту різко зросли у 2022 році.
Ключові факти
Щомісячний профіцит торговельного балансу єврозони зріс до рекордно високого рівня на початку року завдяки різкому падінню цін на імпорт енергоносіїв та зростанню експорту.
Це відновлення, що відображає аналогічне покращення торговельного балансу Німеччини, є гарною новиною для європейської економіки після падіння торгівлі внаслідок вторгнення Росії в Україну.
Економіст консалтингової компанії Pantheon Macro Economics Клаус Вістесен вважає, що нещодавнє покращення торговельного балансу єврозони «не здається стійким», зазначивши, що торговельний дефіцит блоку з членами нафтовидобувного картелю ОПЕК впав майже до трирічного мінімуму €608 млн.
У січні експорт єврозони зріс на 2,1% порівняно з попереднім місяцем, чому сприяло зростання постачання на більшість основних ринків, за винятком США.
Імпорт у блок у січні впав на 4% у порівнянні з попереднім місяцем, при цьому різко скоротилися постачання з більшості ринків, включаючи Азію, США та членів ОПЕК.
Політично чутливий торговий баланс блоку з Китаєм покращився до дефіциту в €10,6 млрд в січні, найнижчого рівня за три роки, через різке щомісячне падіння поставок з Китаю і невелике зростання експорту в іншому напрямку.
Найсильніше зростання експорту ЄС за останній рік зафіксували до Японії (на 10%), тоді як постачання до США збільшилося на 8,5%, а до Великої Британії – на 2,5%. Але експорт до Китаю за цей період скоротився на 3%.
На частку Німеччини припадає більша частина покращення торговельного балансу єврозони після того, як найбільша економіка блоку повідомила про загальне позитивне сальдо торговельного балансу у розмірі €27,5 млрд у січні, що є найвищим показником за понад шість років. Профіцит торговельного балансу з країнами, які не входять до ЄС, збільшився до €12,9 млрд.
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jump
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Додано: Пон 18 бер, 2024 18:43
jump написав:
У січні торговий баланс єдиної валютної зони досяг профіциту в €28 млрд з урахуванням сезонних коливань, що є найвищим рівнем з того часу, як статистичне агентство Євростат почало відслідковувати дані у 2002 році, пише Financial Times. Минулого року торговий профіцит єврозони склав €64 млрд, що є помітним покращенням порівняно з рекордним торговим дефіцитом у €335 млрд, який вона зазнала, коли ціни на природний газ та нафту різко зросли у 2022 році.
Ну от і питання чи слід долар скуповувати, а не євро? У США більше аніж на трильйон дефіцит торгового балансу. Та на кілька трильйонів щороку держборг зростає.
Європі дуже повезло з двома теплими зимами 22-23 та 23-24. І ризик гострої енергетичної кризи вже мінімальний.
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