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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11280112811128211283>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 115
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
41
39,00-39,50
9%
10
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:01

  sergikkc007 написав:
  oleg49 написав:Залишки на коррахунках банків України 167529 млн. грн. Це найнижчий показник за останні півроку. В понеділок укріплення гривні?

так, розпочинаємо рух до 37.ХХ
ага :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:12

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:девал міг бути макс на 30% а не в 3 рази
Не вірю (с)

Ладно 33%.

" 330 !
Каждому!" ©
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:21

  farm написав:Таке враження, що ще трохи і деякі упороті мешканці гілки почнуть викликати дух бородатого Охрі
+100500
но... думаю, он давно тут :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексєєвич,
Народ з вилами і смолоскипами ще не прямує до Вас?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:28

  Бетон написав:
  Shaman написав:ви хоч близько стикались з сільським господарством?

я з краю, де нічим більше на заробляють. одні поля, молоко і м'ясо. і елеватори.
Kansas :?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 20:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zochan написав:Игорь Алексєєвич,
Народ з вилами і смолоскипами ще не прямує до Вас?
Людина ж своїми думками ділилась, а не платні послуги представляла
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:07

  reef написав:
  yama написав:Shaman В Польщі існують дотації на сільське господарство, до прикладу кожен польський фермер має виплату за кожну голову скота яку тримає . В Україні селяни не мають жодних пільг я вже говорив що сільське господарство у всіх країнах є збитковим воно існує тільки за рахунок державних дотацій або якихось екскурсій на виробництво сирів чи ще якоїсь додаткової маркетингової діяльності просто вирощувати корів і продавати молоко абсолютно не рентабельно, Ситуацію навіть не виправляє виготовлення якогось сиру з того молока в кращому разі ви виходити на 0 можливо якихсь там пару відсотків чистого прибутку, якщо пощастить. Відповідно оскільки польські фермери мають дотації від уряду від країни а наші не мають, тому польської сир дешевше. Кожен селянин, Або фермер, який отримує корову повинен отримувати від держави Гроші кожен місяць на цю корову, В Польщі так є.
https://www.growhow.in.ua/pidtrymka-ahr ... -polshchi/ Зрештою гугліть самі : дотації Європи сільське господарство

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... rinki.html
2015-2016 рік Зокрема, торік у Польщі за один гектар орних угідь фермер (після заповнення відповідної анкети) отримував безпосередню доплату в розмірі 462 злотих (понад 107 євро), за озеленення на площі 1 га – 310 злотих (майже 72 євро), а молодий аграрій за роботу на 1 га землі – 231 злотих (понад 53 євро). Держава також виплачує європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів'я худоби. Наприклад, за 1 га площі, де вирощувалися помідори, польський фермер торік міг отримати безпосередню допомогу у розмірі понад 3 тис. злотих (майже 700 євро), за картоплю – понад 1,2 тис. злотих (майже 280 євро), а цукрові буряки – майже 2 тис. злотих (понад 460 євро). Водночас, за кожну корову польський фермер у 2016-му отримував безпосередню допомогу в розмірі 322 злотих (близько 75 євро), за козу – 68 злотих (майже 16 євро). В цьому році кошти безпосередніх доплат селянам у Польщі будуть наближеними до рівня минулого року і становитимуть близько 14 млрд злотих (понад 3,2 млрд євро).

Ось незрозуміло, чому тоді польські фермери перекрили кордон і кажуть, що українська продукція дешевша?
бо вони курви зажрались :x
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:16

  Realist написав:[

Для порівняння.
Алкоголь - теж зло якщо ним зловживати. Із девальвацією - те саме. Ревальвація - це взагалі страшна штука.
Проте якщо вживати в промірних кількостях - то отримуєш насолоду від смаку та користь для травлення. Ну і про ефект часткового зняття стресу не забуваємо.
Головне - вживати алкоголь () відповідально!

Сучасні наукові дослідження стверджують що немає корисної дози алкоголю, Алкоголь шкідливий в будь-яких кількостях. Це сучасні наукові дослідження.
Якщо звернутися до історії та нічого не змінилось тобто нічого нового :
1972 год (ГОСТ 18300-72 п. 5.1.): «Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
https://www.gorod.dp.ua/pic/users/dozor ... 4427/2.pdf
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:21

  Investor_K написав:На чому ріст?

Якесь дуже наївне питання, Воно виглядає навіть провокаційним. Тут же ж очевидна відповідь, а яку чомусь всі забувають, Чи просто ігнорують , Не хочуть помічати- США не дають нам зброю.
Банально ракети ППО . Не кажучи вже навіть по наші перспективи. :cry:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Уточнення №1. Девальвація зло для всіх громадян в країні яка виробляє дуже мало товарів та послуг
Уточнення №2 Все що добре для бізнесу - добре для громадян. Бо якщо бізнес розвивається значить він потребує робочих рук
Уточнення №3 Має значення не сама девальвація, а її розмір та темп.

Девальвація - зло для найманих працівників в будь-якій країні.
В теорії може стати добрим, але не одразу, і тільки за умов, що власник не виводить надприбутки в офшор.
Згоден. Чим ближче вона до 0 - тим краще для народу.
Дюрі-бачі
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