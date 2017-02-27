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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11280112811128211283

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 117
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
15%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
10
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:25

Denik Не треба забувати що долар США це світова резервна валюта, Який може бути борг якщо в тебе є можливість надрукувати будь-яку потрібну кількість грошей. Я не знаю я наче не на фінансовий форум потрапив, А на лавочку з бабусями. 1 запитує на чому ріст. Інший говорить про торгівельний баланс США. Ну реально тролять… А я ведусь :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 21:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Сучасні наукові дослідження стверджують що немає корисної дози алкоголю, Алкоголь шкідливий в будь-яких кількостях.

Проте:
Етанол для організму людини не є повною мірою ксенобіотиком — чужорідною речовиною. Ендогенний етанол утворюється в клітинах під час обміну вуглеводів або в травному каналі завдяки процесам бродіння. https://www.miyklas.com.ua/p/biologiya/ ... 774becaf1b

У кефірі, який виробляють для масового споживання, приблизно 0,6% спирту.https://milkvisit.com/korist-molochnih-produktiv/

У результаті, дослідження показало, що у вибірці з 50 тис. осіб легке і помірне вживання алкоголю було пов'язане з дворазовим посиленням кардіозахисного ефекту у тих, хто страждав від тривожності.
Але дослідження також показало, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик розвитку раку. За вищих доз алкоголю (понад 14 порцій на тиждень) ризик серцевого нападу почав зростати, а загальна активність мозку знижуватися, наголосили вчені.
Зазначимо, що одна порція алкоголю — це 14 г спиртового еквівалента, що приблизно дорівнює 45 мл 40% горілки, келиху (150 мл) 12% вина або невеликій (330 мл) пляшці 5% пива.
Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря. https://focus.ua/uk/technologies/572220 ... ot-stressa
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 06:26

  yama написав:Denik Не треба забувати що долар США це світова резервна валюта, Який може бути борг якщо в тебе є можливість надрукувати будь-яку потрібну кількість грошей. Я не знаю я наче не на фінансовий форум потрапив, А на лавочку з бабусями. 1 запитує на чому ріст. Інший говорить про торгівельний баланс США. Ну реально тролять… А я ведусь :mrgreen:

То на чому ріст?
Investor_K
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