Denik Не треба забувати що долар США це світова резервна валюта, Який може бути борг якщо в тебе є можливість надрукувати будь-яку потрібну кількість грошей. Я не знаю я наче не на фінансовий форум потрапив, А на лавочку з бабусями. 1 запитує на чому ріст. Інший говорить про торгівельний баланс США. Ну реально тролять… А я ведусь
У результаті, дослідження показало, що у вибірці з 50 тис. осіб легке і помірне вживання алкоголю було пов'язане з дворазовим посиленням кардіозахисного ефекту у тих, хто страждав від тривожності. Але дослідження також показало, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик розвитку раку. За вищих доз алкоголю (понад 14 порцій на тиждень) ризик серцевого нападу почав зростати, а загальна активність мозку знижуватися, наголосили вчені. Зазначимо, що одна порція алкоголю — це 14 г спиртового еквівалента, що приблизно дорівнює 45 мл 40% горілки, келиху (150 мл) 12% вина або невеликій (330 мл) пляшці 5% пива. Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря. https://focus.ua/uk/technologies/572220 ... ot-stressa
yama написав:Denik Не треба забувати що долар США це світова резервна валюта, Який може бути борг якщо в тебе є можливість надрукувати будь-яку потрібну кількість грошей. Я не знаю я наче не на фінансовий форум потрапив, А на лавочку з бабусями. 1 запитує на чому ріст. Інший говорить про торгівельний баланс США. Ну реально тролять… А я ведусь