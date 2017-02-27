люди нав'язувала свої думки. доволі нахраписто - відчуйте різницю
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:35
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:37
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:37
Тогда вам в рашу, там все живут с одними мыслями и убеждениями..))
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Мне до вашего петушатника с расчётами проса за у.е. ещё долго расти.)).
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 бер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:41
Ну, в цьому немає нічого дивного, рак - це генетична хвороба, що виникає через мутації в клітинах. Чим довше живе людина, тим вишче вірогідність захворіти на рак. Взагалі, людина обов'язково захворіє на рак, якщо раніше не помре, від чогось іншого.
Тож, навіть, якбв алкоголь мав чудодійно-лікувальний еффект, можна було б сказати, що він "підвищує ризик розвитку раку".
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:41
надто ви категоричні, бо особисто вам цікавий стабільний курс.
якщо ви так узагальнюєте, то дивиться на картину загалом - звідки девал? бо йде емісія в тій чи іншій формі. а чому емісія? - через дефіцит бюджету. чому дефіцит? - бо населенню треба роздати плюшки та й різні популістичні речі оплатити (на кшталт, надто низьких цін на енергоносії). тому якщо девал - 0, населенню треба йти працювати, а не на допомозі байдикувати, бо допомогу нема з чого буде платити.
а тим хто працює - девал 10% не лякає, бо він заробить на 20% більше - умовно звісно, але принцип такий
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:50
як ви все викручуєте - якраз в Раші нав'язують одну думку й не допускають інших. ви робите ТЕ САМЕ. активно співаєте про 37, й агресивно відповідаєте тим, хто з цих не згоден. й обґрунтування у вас цього слабкеньке - сезоний фактор як у 2016-2018. статистичне прогнозування - це найпростіше, але дуже ненадійне, коли раптово змінюються умови
ми почули вашу думку, вона має право на існування, - а от хамство - ні.
життя покаже. не так багато часу лишилось. Кусунгобу вже підготували?
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
От з цим я категорично не згідний. Заробить в кращому випадку на 10% більше і то із запізненням в кілька місяців від девальвації, а зайві 10-15% забере собі власник.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 19 бер, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 бер, 2024 10:57
Andrey2512
это в основном игроки, которые должны принимать-понимать, шо риски сча почти сопоставимы с криптой или у них не долбят каждый день и т.п. в начале войны сыграл в конверт депо с укргазом и ну его - невры дороже... грил, шо сдавать буду не дешевле 38.5 но трохи не рассчитал с остатками гривны, поэтому начал на хлебушек дешевле - сча в этих целях сдаю евро...
Востаннє редагувалось чик в Вів 19 бер, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:03
ви давно стикалися з реальним бізнесом? бізнес вище своєю маржі не забере, конкуренти не дозволять. а зп в цьому випадку - змінні витрати, які зростають пропорційно виробництву
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