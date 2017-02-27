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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11282112831128411285>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 118
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:35

  2XL написав:
Zochan написав:Игорь Алексєєвич,
Народ з вилами і смолоскипами ще не прямує до Вас?
Людина ж своїми думками ділилась, а не платні послуги представляла

люди нав'язувала свої думки. доволі нахраписто - відчуйте різницю ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:37

  Investor_K написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:На чому ріст?
В этот раз скорее всего на НБУ+МВФ (договорняк) 😡
Решили обьединенными усилиями ИА подставить?
Та кому він потрібен, той старий тупий віслюк! 🥴🥴
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:37

  Shaman написав:
  2XL написав:
Zochan написав:Игорь Алексєєвич,
Народ з вилами і смолоскипами ще не прямує до Вас?
Людина ж своїми думками ділилась, а не платні послуги представляла

люди нав'язувала свої думки. доволі нахраписто - відчуйте різницю ;)

Тогда вам в рашу, там все живут с одними мыслями и убеждениями..))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Та кому він потрібен, той старий тупий віслюк!
Мне до вашего петушатника с расчётами проса за у.е. ещё долго расти.)).
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 19 бер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:41

  Ой+ написав:Але дослідження також показало, що вживання будь-якої кількості алкоголю підвищує ризик розвитку раку.

Ну, в цьому немає нічого дивного, рак - це генетична хвороба, що виникає через мутації в клітинах. Чим довше живе людина, тим вишче вірогідність захворіти на рак. Взагалі, людина обов'язково захворіє на рак, якщо раніше не помре, від чогось іншого.
Тож, навіть, якбв алкоголь мав чудодійно-лікувальний еффект, можна було б сказати, що він "підвищує ризик розвитку раку". :)
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:41

  Дюрі-бачі написав:
  Realist написав:Уточнення №1. Девальвація зло для всіх громадян в країні яка виробляє дуже мало товарів та послуг
Уточнення №2 Все що добре для бізнесу - добре для громадян. Бо якщо бізнес розвивається значить він потребує робочих рук
Уточнення №3 Має значення не сама девальвація, а її розмір та темп.

Девальвація - зло для найманих працівників в будь-якій країні.
В теорії може стати добрим, але не одразу, і тільки за умов, що власник не виводить надприбутки в офшор.
Згоден. Чим ближче вона до 0 - тим краще для народу.

надто ви категоричні, бо особисто вам цікавий стабільний курс.

якщо ви так узагальнюєте, то дивиться на картину загалом - звідки девал? бо йде емісія в тій чи іншій формі. а чому емісія? - через дефіцит бюджету. чому дефіцит? - бо населенню треба роздати плюшки та й різні популістичні речі оплатити (на кшталт, надто низьких цін на енергоносії). тому якщо девал - 0, населенню треба йти працювати, а не на допомозі байдикувати, бо допомогу нема з чого буде платити.

а тим хто працює - девал 10% не лякає, бо він заробить на 20% більше - умовно звісно, але принцип такий
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:
  2XL написав:Людина ж своїми думками ділилась, а не платні послуги представляла

люди нав'язувала свої думки. доволі нахраписто - відчуйте різницю ;)

Тогда вам в рашу, там все живут с одними мыслями и убеждениями..))

як ви все викручуєте - якраз в Раші нав'язують одну думку й не допускають інших. ви робите ТЕ САМЕ. активно співаєте про 37, й агресивно відповідаєте тим, хто з цих не згоден. й обґрунтування у вас цього слабкеньке - сезоний фактор як у 2016-2018. статистичне прогнозування - це найпростіше, але дуже ненадійне, коли раптово змінюються умови

ми почули вашу думку, вона має право на існування, - а от хамство - ні.

життя покаже. не так багато часу лишилось. Кусунгобу вже підготували? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а тим хто працює - девал 10% не лякає, бо він заробить на 20% більше - умовно звісно, але принцип такий

От з цим я категорично не згідний. Заробить в кращому випадку на 10% більше і то із запізненням в кілька місяців від девальвації, а зайві 10-15% забере собі власник.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 19 бер, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:57

Andrey2512
это в основном игроки, которые должны принимать-понимать, шо риски сча почти сопоставимы с криптой или у них не долбят каждый день и т.п. в начале войны сыграл в конверт депо с укргазом и ну его - невры дороже... грил, шо сдавать буду не дешевле 38.5 но трохи не рассчитал с остатками гривны, поэтому начал на хлебушек дешевле - сча в этих целях сдаю евро...
Востаннє редагувалось чик в Вів 19 бер, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:03

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а тим хто працює - девал 10% не лякає, бо він заробить на 20% більше - умовно звісно, але принцип такий

От з цим я категорично не згідний. Заробить в кращому випадку на 10% більше і то із запізненням в кілька місяців від девальвації, а зайві 10-15% забере собі власник.

ви давно стикалися з реальним бізнесом? бізнес вище своєю маржі не забере, конкуренти не дозволять. а зп в цьому випадку - змінні витрати, які зростають пропорційно виробництву
Shaman
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