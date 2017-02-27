На чому ж ми ростемо... Хочу спитати деяких так званих "свідків по 37" - яка інфляція в США та Європі? Останні кілька років щось близько 4%. Це в країнах з непоганою економікою. Тобто за останні півтора року економіка України, судячи з курсу, почуває себе краще, ніж в країнах, які я навів вище (курс більш менш стабільний весь цей час, тобто наша інфляція дорівнює тіж самі умовні 4%). Ось це й смішно. НБУ вчинило правильно на початку війни зафіксувавши курс, але не треба його було тримати так довго фіксованим, відпустивши тільки наприкінці минулого року у "вільне плавання", чому пишу в дужках "вільне", тому що НБУ й надалі його утримувало постійними вливаннями. На мій погляд краще за усе було б постійне зростання курсу впродовж останніх півтора року, але дуже дуже маленькими кроками, це реально відображало стан нашої економіки. Хтось пише, що ось ось будуть транші й курс знизиться. Тоді питання, чи бовдури сидять в НБУ, чи вони не знають про майбутнє надходження грошей? Чому ж тоді вони не тримали курс зараз, щоб не було падіння, а потім підйому, так мовити не було цих гойдалок? Вони ВСЕ знають краще усіх, хто на цьому форумі. Курс 37 з копійками на початку березня, це не тому в нас так все гарно, а незрозуміле втримання впродовж багатого відрізку часу. Я не хочу сказати, що не буде знов 37,50, це цілком може бути, з нашим НБУ ні чим не здивуєшся, але це буде не логічно та поза законами економіки. Повторюсь, курс, це індикатор стану економіки, й те, що економіка України дорівнює економіці країн великої сімки недоречно. P.S.: деякі учасники дуже заслуговують клоунів, яких на превеликий жаль, тут не має.
jump написав:Річна інфляція у США прискорилася до 3,2% у лютому порівняно з 3,1% у січні. Вищі ціни на бензин прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.
Про це пише CNN із посиланням на дані Міністерства праці США.
"Згідно з останнім індексом споживчих цін, вищі ціни на бензоколонках прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.
Однак інфляція сповільнилася в інших ключових сферах, таких як продукти харчування та житло, що стало позитивною новиною як для Федерального резерву, так і для споживачів", - пише CNN.
В цілому, у лютому річна інфляція зросла на 3,2% проти 3,1% у січні, що перевищило очікування економістів.
"Інфляція схожа на бобслейну трасу, вона спускається вниз з багатьма поворотами", - написав у вівторок професор економіки та фінансів Університету Лойоли Мерімаунт і головний економіст SS Economics Сонг Вон Сон.
У лютому інфляція зросла через різке підвищення цін на бензин та подальше стабільне зростання вартості житла. Разом ці дві категорії спричинили 60% місячного зростання.
Крім бензину, до числа категорій, де спостерігався найбільший стрибок цін, увійшли одяг для дівчаток (зростання на 6,8%), яйця (5,8%) та тарифи авіакомпаній (3,6%).
У річному обчисленні ціни на харчові продукти сповільнилися до 2,2%, найнижчого рівня з травня 2021 року.