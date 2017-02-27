Ви що хочете зрівнятись з рівнем аналітикі з кращим гуру цього форума ІА?
Ви не знаєте що відбувається 3-й рік?
Від 30 до 70-ти відсотків попиту на МБ закриває нацбанк, так що там може відбуватись?
Попит більше, в скільки разів більше залежить від склавшихся зірок на небі.
Вчора продали 137 лямів, в п'ятницю 95, об'єм торгів близько 200 лямів.
Просто НБУ став менше ніж треба заливати і курс керовано поповз.
Я все таки вважаю, що НБУ щось дізнався, що від Амерів бюджетної допомоги не буде, від ЄС допомоги замало, ось і вирішив трохи девальвувати, щоб звести баланс дебіта кредіта.
Нічого страшного, просто суперськи було, коли курс і до 38 не підходив, а зараз трохи здаємо назад)))