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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11282112831128411285

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 118
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:07

  asti написав:А что на межбанке творится (спрос/предложение)
есть информация??

Ви що хочете зрівнятись з рівнем аналітикі з кращим гуру цього форума ІА?

Ви не знаєте що відбувається 3-й рік?

Від 30 до 70-ти відсотків попиту на МБ закриває нацбанк, так що там може відбуватись?
Попит більше, в скільки разів більше залежить від склавшихся зірок на небі.
Вчора продали 137 лямів, в п'ятницю 95, об'єм торгів близько 200 лямів.

Просто НБУ став менше ніж треба заливати і курс керовано поповз.

Я все таки вважаю, що НБУ щось дізнався, що від Амерів бюджетної допомоги не буде, від ЄС допомоги замало, ось і вирішив трохи девальвувати, щоб звести баланс дебіта кредіта.

Нічого страшного, просто суперськи було, коли курс і до 38 не підходив, а зараз трохи здаємо назад)))
somilitark
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