asti написав:А что на межбанке творится (спрос/предложение) есть информация??
Ви що хочете зрівнятись з рівнем аналітикі з кращим гуру цього форума ІА?
Ви не знаєте що відбувається 3-й рік?
Від 30 до 70-ти відсотків попиту на МБ закриває нацбанк, так що там може відбуватись? Попит більше, в скільки разів більше залежить від склавшихся зірок на небі. Вчора продали 137 лямів, в п'ятницю 95, об'єм торгів близько 200 лямів.
Просто НБУ став менше ніж треба заливати і курс керовано поповз.
Я все таки вважаю, що НБУ щось дізнався, що від Амерів бюджетної допомоги не буде, від ЄС допомоги замало, ось і вирішив трохи девальвувати, щоб звести баланс дебіта кредіта.
Нічого страшного, просто суперськи було, коли курс і до 38 не підходив, а зараз трохи здаємо назад)))
somilitark ви вважаєте що оголошене нацбанком в березні-квітні "зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви..." не опустить курс мінімум на квартал до рівня нижче 39?
Мармур написав:somilitark ви вважаєте що оголошене нацбанком в березні-квітні "зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви..." не опустить курс мінімум на квартал до рівня нижче 39?
До кінця 1-го квартала 12 днів, надійшло трохи від Японії і ще по пару копійок, начебто на 900 лямів, про якій перший квартал ви говорите?
jump написав:Річна інфляція у США прискорилася до 3,2% у лютому порівняно з 3,1% у січні. Вищі ціни на бензин прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.
Про це пише CNN із посиланням на дані Міністерства праці США.
"Згідно з останнім індексом споживчих цін, вищі ціни на бензоколонках прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.
Однак інфляція сповільнилася в інших ключових сферах, таких як продукти харчування та житло, що стало позитивною новиною як для Федерального резерву, так і для споживачів", - пише CNN.
В цілому, у лютому річна інфляція зросла на 3,2% проти 3,1% у січні, що перевищило очікування економістів.
"Інфляція схожа на бобслейну трасу, вона спускається вниз з багатьма поворотами", - написав у вівторок професор економіки та фінансів Університету Лойоли Мерімаунт і головний економіст SS Economics Сонг Вон Сон.
У лютому інфляція зросла через різке підвищення цін на бензин та подальше стабільне зростання вартості житла. Разом ці дві категорії спричинили 60% місячного зростання.
Крім бензину, до числа категорій, де спостерігався найбільший стрибок цін, увійшли одяг для дівчаток (зростання на 6,8%), яйця (5,8%) та тарифи авіакомпаній (3,6%).
У річному обчисленні ціни на харчові продукти сповільнилися до 2,2%, найнижчого рівня з травня 2021 року.
Мармур написав:somilitark маю на увазі три місяці з моменту отримання коштів (не бух. перший квартал 24 року)
НБУ повинен заспокоювати, ставку знизив, ну хто буде в гривні, коли він скаже допомоги буде обмаль, хто залишиться в гривні, той буде жорстоко покараний збитками?
Тому НБУ і є головним оптимістом, краще завжди дивитись не на заяви, а за рухи руками. Плюс є заблокований кордон, є інформація від уряду, який інформує про стан економіки і виконання бюджета, напевне зараз, оцінивши поточну ситуацію, регулятор почав реагувати, щоб трохи підвищити доходи бюджета.
Так що все норм, це не "казка" 2014-2015-хх років, дрібнички. Гарного дня...