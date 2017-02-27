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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11283112841128511286>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 118
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 13:07

  asti написав:А что на межбанке творится (спрос/предложение)
есть информация??

Ви що хочете зрівнятись з рівнем аналітикі з кращим гуру цього форума ІА?

Ви не знаєте що відбувається 3-й рік?

Від 30 до 70-ти відсотків попиту на МБ закриває нацбанк, так що там може відбуватись?
Попит більше, в скільки разів більше залежить від склавшихся зірок на небі.
Вчора продали 137 лямів, в п'ятницю 95, об'єм торгів близько 200 лямів.

Просто НБУ став менше ніж треба заливати і курс керовано поповз.

Я все таки вважаю, що НБУ щось дізнався, що від Амерів бюджетної допомоги не буде, від ЄС допомоги замало, ось і вирішив трохи девальвувати, щоб звести баланс дебіта кредіта.

Нічого страшного, просто суперськи було, коли курс і до 38 не підходив, а зараз трохи здаємо назад)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:24

Shaman то вони девальвацію 2022 доганяли.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:40

somilitark ви вважаєте що оголошене нацбанком в березні-квітні "зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви..." не опустить курс мінімум на квартал до рівня нижче 39?
Мармур
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:47

  foxluck написав:
  Bobua написав:Цікаво лише -- чи можливо нині купити облігації USA...?

Можна. Через Interactive Brokers. Потім оплата наприклад з карток деяких українських банків в Євро через наприклад Wise - в ютюбі є інформація.
Тільки податки будуть на курсову різницю в гривні також.

А вот про налоги физика (я думаю, что покупка с карт украинских банков - это не про юриков) на курсовую разницу хотелось бы поподробнее. Где в ютубе смотреть?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 14:55

  Мармур написав:somilitark ви вважаєте що оголошене нацбанком в березні-квітні "зовнішнє фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дасть змогу відновити резерви..." не опустить курс мінімум на квартал до рівня нижче 39?

До кінця 1-го квартала 12 днів, надійшло трохи від Японії і ще по пару копійок, начебто на 900 лямів, про якій перший квартал ви говорите?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:01

somilitark маю на увазі три місяці з моменту отримання коштів (не бух. перший квартал 24 року)
Мармур
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:08

  Bobua написав:
  jump написав:Річна інфляція у США прискорилася до 3,2% у лютому порівняно з 3,1% у січні. Вищі ціни на бензин прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.

Про це пише CNN із посиланням на дані Міністерства праці США.

"Згідно з останнім індексом споживчих цін, вищі ціни на бензоколонках прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.

Однак інфляція сповільнилася в інших ключових сферах, таких як продукти харчування та житло, що стало позитивною новиною як для Федерального резерву, так і для споживачів", - пише CNN.

В цілому, у лютому річна інфляція зросла на 3,2% проти 3,1% у січні, що перевищило очікування економістів.

"Інфляція схожа на бобслейну трасу, вона спускається вниз з багатьма поворотами", - написав у вівторок професор економіки та фінансів Університету Лойоли Мерімаунт і головний економіст SS Economics Сонг Вон Сон.

У лютому інфляція зросла через різке підвищення цін на бензин та подальше стабільне зростання вартості житла. Разом ці дві категорії спричинили 60% місячного зростання.

Крім бензину, до числа категорій, де спостерігався найбільший стрибок цін, увійшли одяг для дівчаток (зростання на 6,8%), яйця (5,8%) та тарифи авіакомпаній (3,6%).

У річному обчисленні ціни на харчові продукти сповільнилися до 2,2%, найнижчого рівня з травня 2021 року.


А облігації по 4%
І наші і амер. https://tarasguk.medium.com/%D1%8F%D0%B ... e05fd435f6
Цікаво лише -- чи можливо нині купити облігації USA...?

А якщо Китай нападе на Америку, то хто буде давати кредитну допомогу залатати дефіцит бюджета? От звідси і ризики.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:14

  Мармур написав:somilitark маю на увазі три місяці з моменту отримання коштів (не бух. перший квартал 24 року)

НБУ повинен заспокоювати, ставку знизив, ну хто буде в гривні, коли він скаже допомоги буде обмаль, хто залишиться в гривні, той буде жорстоко покараний збитками?

Тому НБУ і є головним оптимістом, краще завжди дивитись не на заяви, а за рухи руками.
Плюс є заблокований кордон, є інформація від уряду, який інформує про стан економіки і виконання бюджета, напевне зараз, оцінивши поточну ситуацію, регулятор почав реагувати, щоб трохи підвищити доходи бюджета.

Так що все норм, це не "казка" 2014-2015-хх років, дрібнички.
Гарного дня...
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:09

  Успіх написав:
  ГеннадийUA написав:На чому ж ми ростемо...
Не памятаю, чи за ДВА РОКИ моєї служби в ЗСУ вже таке було, щоб раніше 20-тих чисел приходила премія...
Але от годину тому - вона прийшла!
К девалу?
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс»
Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..
Hotab
 
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