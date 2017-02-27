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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 бер, 2024 16:34
Hotab написав:
Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс»
Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..
чекають на 7.40
як самі розумні
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Shaman
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:40
Shaman написав: Hotab написав:
Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс»
Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..
чекають на 7.40
як самі розумні
Нащо розганяти паніку?
Ви що не довіряєте найпотужнішому президенту вперше в Україні відмінившому вибори?
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farm
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:43
Пожалуй, побегу покупать валюту на курсе 45 ))
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Andrey2512
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Додано: Вів 19 бер, 2024 16:44
farm написав: Shaman написав: Hotab написав:
Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс»
Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..
чекають на 7.40
як самі розумні
Нащо розганяти паніку?
Ви що не довіряєте найпотужнішому президенту вперше в Україні відмінившому вибори?
Пам'ятаємо коронне "хто купить по 12 той ще сильно пошкодує", але ж порохоботи кажуть, що тоді була війна і тому дефолтний девал виправданий, а зараз дитяча сво і в усьому винен Зе((((
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somilitark
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Додано: Вів 19 бер, 2024 17:02
Банк Японии повышает процентные ставки впервые за 17 лет и отменяет программу контроля кривой доходности
Больше отрицательных ставок нет
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Игорь
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Додано: Вів 19 бер, 2024 17:17
Andrey2512 написав:Пожалуй, побегу покупать валюту на курсе 45 ))
Віра в "37.50" пропаде тільки при курсі 45?
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Zochan
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Додано: Вів 19 бер, 2024 17:20
somilitark написав:
Пам'ятаємо коронне "хто купить по 12 той ще сильно пошкодує", але ж порохоботи кажуть, що тоді була війна і тому дефолтний девал виправданий, а зараз дитяча сво і в усьому винен Зе((((
ще і не втік..
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Соискатель
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Hotab
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