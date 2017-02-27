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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11283112841128511286

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 118
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:34

  Hotab написав:Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс»
Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..

чекають на 7.40 :D
як самі розумні :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:40

  Shaman написав:
  Hotab написав:Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс»
Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..

чекають на 7.40 :D
як самі розумні :lol:

Нащо розганяти паніку?
Ви що не довіряєте найпотужнішому президенту вперше в Україні відмінившому вибори?
farm
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пожалуй, побегу покупать валюту на курсе 45 ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:44

  farm написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс»
Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..

чекають на 7.40 :D
як самі розумні :lol:

Нащо розганяти паніку?
Ви що не довіряєте найпотужнішому президенту вперше в Україні відмінившому вибори?

Пам'ятаємо коронне "хто купить по 12 той ще сильно пошкодує", але ж порохоботи кажуть, що тоді була війна і тому дефолтний девал виправданий, а зараз дитяча сво і в усьому винен Зе((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Банк Японии повышает процентные ставки впервые за 17 лет и отменяет программу контроля кривой доходности
Больше отрицательных ставок нет :(
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:Пожалуй, побегу покупать валюту на курсе 45 ))
Віра в "37.50" пропаде тільки при курсі 45? :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 17:20

  somilitark написав:Пам'ятаємо коронне "хто купить по 12 той ще сильно пошкодує", але ж порохоботи кажуть, що тоді була війна і тому дефолтний девал виправданий, а зараз дитяча сво і в усьому винен Зе((((

ще і не втік.. :)
Соискатель
 
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