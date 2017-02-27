Hotab написав:Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс» Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..
Hotab написав:Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс» Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..
somilitark написав:Пам'ятаємо коронне "хто купить по 12 той ще сильно пошкодує", але ж порохоботи кажуть, що тоді була війна і тому дефолтний девал виправданий, а зараз дитяча сво і в усьому винен Зе((((
ще і не втік..
Hotab написав:Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс» Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..
Я не берусь займатись такими невдячними дурницями, як прогноз курсу. Це ж гра в наперстки на платформі «Північна» Центрального вокзалу м.Київ з шуллєрами. НБУ зробить як схоче, а ми тут щось прогнозуємо. А от потролити «похаваного вечірньою піцею» з «монетой» і «»повним баком бензину» (це тільки у нього такий є!) - це ж святе
якщо передивитись прогнози на 2024р , то ще в грудні 2023 давали прогноз чи виправдано закладений курс в бюджет 40,7грн за дол. Коли готівку попустили в кінці січня до 37,5, то це деяким прогнозистам здавалось маячною, сьогодні мені не здається unreal курс 40 до 1 квітня(може 1 травня), не бачу в цьому різниці.
У бюджеті на 2024 рік чиновники заклали прогнозний курс у 40,7 грн/дол. (у проекті держбюджету до першого читання курс долара був дещо вищим – 41,4 грн/дол.).26 груд. 2023 р.
Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік» відбулось зростання мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2024 року її розмір становить 7100,0 грн, а з 1 квітня вона зросте до 8000 грн