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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11284112851128611287

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 118
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:А вот про налоги физика (я думаю, что покупка с карт украинских банков - это не про юриков) на курсовую разницу хотелось бы поподробнее. Где в ютубе смотреть?

Ну тут приблизно так (цифри просто для прикладу):
купили облігацію за 100$ при курсі 38 UAH/USD.
через 10 років отримали прибуток купонами 50$ і повернули основну сумму 100$ тобто у вас $150. Але курс став через 10 років 60 UAH/USD.
Я не знаю який буде відсоток податків на прибуток на той момент в Україні, просто нехай буде X%. Але він буде нараховуватись на курсову різницю.
Тобто (150*60-100*38)*X% = 5200 * X%.
Тобто на той момент буде X% не від 50$ а від 5200/60=86.6$

В реалі звичайно купон кожен рік з 10 по своєму курсу буде а не по касимальному 60 (і податки з купона також) але ситуація зрозуміла. А на основну суму 100 податки будуть таки як в прикладі
foxluck
 
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