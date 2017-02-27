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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:09
moveton написав:
А вот про налоги физика (я думаю, что покупка с карт украинских банков - это не про юриков) на курсовую разницу хотелось бы поподробнее. Где в ютубе смотреть?
Ну тут приблизно так (цифри просто для прикладу):
купили облігацію за 100$ при курсі 38 UAH/USD.
через 10 років отримали прибуток купонами 50$ і повернули основну сумму 100$ тобто у вас $150. Але курс став через 10 років 60 UAH/USD.
Я не знаю який буде відсоток податків на прибуток на той момент в Україні, просто нехай буде X%. Але він буде нараховуватись на курсову різницю.
Тобто (150*60-100*38)*X% = 5200 * X%.
Тобто на той момент буде X% не від 50$ а від 5200/60=86.6$
В реалі звичайно купон кожен рік з 10 по своєму курсу буде а не по касимальному 60 (і податки з купона також) але ситуація зрозуміла. А на основну суму 100 податки будуть таки як в прикладі
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