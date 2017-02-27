Додано: Вів 19 бер, 2024 19:07

У лютому видатки з держбюджету становили 274,6 млрд гривень. Так, це на 82,8%, або на 124,4 мільярда, більше, ніж у січні цього року (у січні за даними Мінфіну вони становили 150,2 млрд грн).



Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.



"За січень – лютий 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 424,8 млрд грн. У тому числі у лютому було витрачено 274,6 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.



У структурі видатків найбільше спрямовано:



179,9 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у лютому – 104 млрд грн) або 42,3 % від загального обсягу видатків, витрачених за січень – лютий 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 137,4 млрд грн (у лютому – 80 млрд грн);



55 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у лютому – 45,8 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків. У тому числі:



21,7 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

22,3 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;



89,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому – 47,6 млрд грн) або 21,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:



42,5 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

23 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

9,4 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;



35,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у лютому – 26,1 млрд грн) або 8,4% від загального обсягу;



23,7 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у лютому – 11,9 млрд грн) або 5,6% від загального обсягу.