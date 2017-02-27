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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11285112861128711288>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 118
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:А вот про налоги физика (я думаю, что покупка с карт украинских банков - это не про юриков) на курсовую разницу хотелось бы поподробнее. Где в ютубе смотреть?

Ну тут приблизно так (цифри просто для прикладу):
купили облігацію за 100$ при курсі 38 UAH/USD.
через 10 років отримали прибуток купонами 50$ і повернули основну сумму 100$ тобто у вас $150. Але курс став через 10 років 60 UAH/USD.
Я не знаю який буде відсоток податків на прибуток на той момент в Україні, просто нехай буде X%. Але він буде нараховуватись на курсову різницю.
Тобто (150*60-100*38)*X% = 5200 * X%.
Тобто на той момент буде X% не від 50$ а від 5200/60=86.6$

В реалі звичайно купон кожен рік з 10 по своєму курсу буде а не по касимальному 60 (і податки з купона також) але ситуація зрозуміла. А на основну суму 100 податки будуть таки як в прикладі
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:07

У лютому видатки з держбюджету становили 274,6 млрд гривень. Так, це на 82,8%, або на 124,4 мільярда, більше, ніж у січні цього року (у січні за даними Мінфіну вони становили 150,2 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"За січень – лютий 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 424,8 млрд грн. У тому числі у лютому було витрачено 274,6 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

179,9 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у лютому – 104 млрд грн) або 42,3 % від загального обсягу видатків, витрачених за січень – лютий 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 137,4 млрд грн (у лютому – 80 млрд грн);

55 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у лютому – 45,8 млрд грн) або 13% від загального обсягу видатків. У тому числі:

21,7 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
22,3 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

89,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому – 47,6 млрд грн) або 21,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:

42,5 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
23 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
9,4 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

35,6 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у лютому – 26,1 млрд грн) або 8,4% від загального обсягу;

23,7 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у лютому – 11,9 млрд грн) або 5,6% від загального обсягу.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:09

  somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?

Стрьомно щось
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:47

  Investor_K написав:
  somilitark написав:є бажання хоч трохи злити валюти?
Стрьомно щось
О! Завтра зливаю//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:52

  asti написав:
  Investor_K написав:
  somilitark написав:є бажання хоч трохи злити валюти?
Стрьомно щось
О! Завтра зливаю//))

А тепер мені ще й за Вас стрьомно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:54

  Hotab написав:Хто в середині лютого не застрибнув в останній фірмовий поїзд номер 38.5 «залізничник Ігор Олексійович» , тому в березні подали Інтерсіті номер 39.20. «Тепер вже точно останній шанс»
Не той перед останній, а вже останній-преостанній, точно-преточно..

пониження облікової ставки НБУ не впливає, курс же штучний
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 19:59

  somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?

зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:18

  flyman написав:
  somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?

зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html

Зрозуміла позиція...
Я бачу, що про новий закон щодо посилення мобілізації і покращення які там плануються для ухилянтів, в першу чергу фінансові ви не сном ні духом)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:20

  somilitark написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?

зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html

Зрозуміла позиція...
Я бачу, що про новий закон щодо посилення мобілізації і покращення які там плануються для ухилянтів, в першу чергу фінансові ви не сном ні духом)))

Рахунки наче чіпати не будуть
Investor_K
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