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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11285112861128711288

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 118
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:27

Investor_K ,
Рахунки наче чіпати не будуть


Тільки у тих, у кого «сітківка» на бустілаті приклеєна. . Решту через ДВС та суд за несплачені штрафи - чому ні.
хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків


На відміну від мухи, який декларує що він в збитках від ОВГЗ, Хотаб ні до чого не закликає. Бо у кожного своя голова за плечами
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:27

  somilitark написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?

зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html

Зрозуміла позиція...
Я бачу, що про новий закон щодо посилення мобілізації і покращення які там плануються для ухилянтів, в першу чергу фінансові ви не сном ні духом)))

ОВДП лежить, їсти не просить, можна подарувати єслі чо, це ж не банк, що треба постійно верифікуватися
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:29

  Investor_K написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html

Зрозуміла позиція...
Я бачу, що про новий закон щодо посилення мобілізації і покращення які там плануються для ухилянтів, в першу чергу фінансові ви не сном ні духом)))

Рахунки наче чіпати не будуть

Це навіть не рахунок, а цінний папір.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 20:43

  flyman написав:ОВДП лежить, їсти не просить, можна подарувати єслі чо, це ж не банк, що треба постійно верифікуватися

Вирішили зіграти в гру "впіймай мене якщо зможеш?".
Щось мені підсказує, що ви явно недооцінюєте можливості держави, ну то ваше право....

Дякую за відповіді...

Під вечір київські обмінки трохи знизили курси:
долар 39.22 на 39.30
євро 42.80 на 42.90.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:02

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html

Зрозуміла позиція...
Я бачу, що про новий закон щодо посилення мобілізації і покращення які там плануються для ухилянтів, в першу чергу фінансові ви не сном ні духом)))

ОВДП лежить, їсти не просить, можна подарувати єслі чо, це ж не банк, що треба постійно верифікуватися



Згідно Статті 73 Закону України «Про виконавче провадження» визначено вичерпний перелік виплат, на які не може бути звернено стягнення. Тобто, дозволена видача коштів без обмежень по сумі.
1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;
2) компенсацію працівнику витрат у зв'язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
3) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
4) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
5) допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
6) одноразову допомогу у зв'язку з народженням дитини;
7) допомогу при усиновленні дитини;
8) допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
9) допомогу на дітей одиноким матерям;
10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
11) допомогу на лікування;
12) допомогу на поховання;
13) щомісячну грошову допомогу у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
14) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.
2. Стягнення не здійснюється також із сум:
1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом;
4) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
5) грошової допомоги, пов'язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження.
(пункт 5 частини другої статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.06.2018 р. N 2462-VIII)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:05

проєкція - неусвідомлене перенесення, приписування

  somilitark написав:
  flyman написав:ОВДП лежить, їсти не просить, можна подарувати єслі чо, це ж не банк, що треба постійно верифікуватися

Вирішили зіграти в гру "впіймай мене якщо зможеш?".
Щось мені підсказує, що ви явно недооцінюєте можливості держави, ну то ваше право....

Дякую за відповіді...

Під вечір київські обмінки трохи знизили курси:
долар 39.22 на 39.30
євро 42.80 на 42.90.

проєкція — неусвідомлене перенесення, приписування своїх власних відчуттів, уявлень, бажань, думок, потягів, а також часто «ганебних» несвідомих прагнень іншим
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:12

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:ОВДП лежить, їсти не просить, можна подарувати єслі чо, це ж не банк, що треба постійно верифікуватися

Вирішили зіграти в гру "впіймай мене якщо зможеш?".
Щось мені підсказує, що ви явно недооцінюєте можливості держави, ну то ваше право....

Дякую за відповіді...

Під вечір київські обмінки трохи знизили курси:
долар 39.22 на 39.30
євро 42.80 на 42.90.

проєкція — неусвідомлене перенесення, приписування своїх власних відчуттів, уявлень, бажань, думок, потягів, а також часто «ганебних» несвідомих прагнень іншим

А що може підсказати не відбувшийся дитячий психолог???
Ну може Вітальку зіграти в одноіменному серіалі, і то під питанням)))
п.с. цікава позиція, інформування особи ухилянта про посилення відповідальності прирівнялось до прокляття, хтось дивується поклонінню особою соскіну і чаплизі? Я ніт(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:37

  Hotab написав:Згідно Статті 73 Закону України «Про виконавче провадження» визначено вичерпний перелік виплат, на які не може бути звернено стягнення. Тобто, дозволена видача коштів без обмежень по сумі.
1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;
2) компенсацію працівнику витрат у зв'язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
3) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
4) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
5) допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
6) одноразову допомогу у зв'язку з народженням дитини;
7) допомогу при усиновленні дитини;
8) допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
9) допомогу на дітей одиноким матерям;
10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
11) допомогу на лікування;
12) допомогу на поховання;
13) щомісячну грошову допомогу у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
14) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.
2. Стягнення не здійснюється також із сум:
1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом;
4) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
5) грошової допомоги, пов'язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження.
(пункт 5 частини другої статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.06.2018 р. N 2462-VIII)
[/i]

Щось тута ОВДП геть не побачив, що не чіпатимуть. Бутус лякає якимось папірцем ,,начебто штрафи якими пропонують душити,,ухилянтів,, То спочатку на 100к, а потім ще на 200к папіру штрафувати. То й ОВДП й квартиру, ще й в рабство продадуть?
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 21:40

  Investor_K написав:Рахунки наче чіпати не будуть

Зарікалася свиня гімно їсти. :lol:
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