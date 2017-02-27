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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:09
alex lem написав: Hotab написав:
Згідно Статті 73 Закону України «Про виконавче провадження» визначено вичерпний перелік виплат, на які не може бути звернено стягнення. Тобто, дозволена видача коштів без обмежень по сумі.
1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати:
1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника;
2) компенсацію працівнику витрат у зв'язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;
3) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
4) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;
5) допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
6) одноразову допомогу у зв'язку з народженням дитини;
7) допомогу при усиновленні дитини;
допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
9) допомогу на дітей одиноким матерям;
10) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
11) допомогу на лікування;
12) допомогу на поховання;
13) щомісячну грошову допомогу у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
14) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.
2. Стягнення не здійснюється також із сум:
1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом;
4) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;
5) грошової допомоги, пов'язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження.
(пункт 5 частини другої статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.06.2018 р. N 2462-VIII)
[/i]
Щось тута ОВДП геть не побачив, що не чіпатимуть. Бутус лякає якимось папірцем ,,начебто штрафи якими пропонують душити,,ухилянтів,, То спочатку на 100к, а потім ще на 200к папіру штрафувати. То й ОВДП й квартиру, ще й в рабство продадуть?
А про Vanguard та Interactive Brokers є?
чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 19 бер, 2024 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:11
alex lem написав:
Щось тута ОВДП геть не побачив, що не чіпатимуть.
Єслі шо, то перепише їх на кота(с)....
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:15
flyman написав:
А про Vanguard та Interactive Brokers є?
чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?
Звернення стягнення на цінні папери
Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово
звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 19 бер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:18
Hotab написав: flyman написав:
А про Vanguard та Interactive Brokers є?
чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?
Звернення стягнення на цінні папери
Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово
звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.
Ну от що ви за люди такі?
Навіщо так нагнітати?
Хтось не буде сьогодні спати)))
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:21
Hotab написав: flyman написав:
А про Vanguard та Interactive Brokers є?
чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?
Звернення стягнення на цінні папери
Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово
звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.
Vanguard. P.O. Box 982903. El Paso, TX 79998-2903
Interactive Brokers. One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA
про адреси різних біт/альт коєнів мовчу
але подумати на пару кроків наперед непосильна задача, тому залишається "різати курку, яка несе золоті яйця".
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 19 бер, 2024 23:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:25
somilitark написав:
Я бачу, що про новий закон щодо посилення мобілізації і покращення які там плануються для ухилянтів, в першу чергу фінансові ви не сном ні духом)))
Это который ещё в ноябре приняли, если верить этой ветке? В общем да, за 4 месяца его заметность исключительно в том, что некоторые попереписывали активы на жён.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:46
foxluck написав: moveton написав:
А вот про налоги физика (я думаю, что покупка с карт украинских банков - это не про юриков) на курсовую разницу хотелось бы поподробнее. Где в ютубе смотреть?
Ну тут приблизно так (цифри просто для прикладу):
купили облігацію за 100$ при курсі 38 UAH/USD.
...
Вопрос был не о том, как считать (это очевидно: все купли, продажи, купоны и т.д. считаются в гривне по курсу НБУ в момент проведения суммы), а почему должна для ЦБ учитываться курсовая разница, учитывая, что, например, банковский валютный депо - это как бы тоже отдать кому-то денег и потом получить, но налоги считаются только с процентов, а "заработанное" на курсовой разнице физик получает в полном объёме. Я тем временем покурил НКУ и получил такой ответ:
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
...
"165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу"
Т.е. в основном физик всё таки с курсовой разницы наши любимые 19.5% не платит, но ЦБ исключение. Там и в определении инвестиционной прибыли в 170.2 для ясности прописано, что курсовая разница учитывается.
В общем, по итогу получается, что US bonds с их 4.3-4.7% покупать на IBKR можно, но не очень-то прикольно. IBKR просто на остаток средств начисляет 4.83% и это не ЦБ, поэтому с тела не нужно платить налог ещё и с курсовой разницы, что в случае кратного девала будет в долларах не мало. А то, что IBKR лопнет, а дефолта по бондам США не будет IMHO довольно сомнительно.
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