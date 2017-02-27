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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11286112871128811289

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 119
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
18%
22
38,50-39,00
35%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
7%
8
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:15

Сломанная лапка, ожерелье, диадема..По дрозофилам огонь!!

  flyman написав:А про Vanguard та Interactive Brokers є?
чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?



Звернення стягнення на цінні папери

Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:18

  Hotab написав:
  flyman написав:А про Vanguard та Interactive Brokers є?
чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?



Звернення стягнення на цінні папери

Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.

Ну от що ви за люди такі?
Навіщо так нагнітати?
Хтось не буде сьогодні спати)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:21

  Hotab написав:
  flyman написав:А про Vanguard та Interactive Brokers є?
чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?



Звернення стягнення на цінні папери

Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.

Vanguard. P.O. Box 982903. El Paso, TX 79998-2903
Interactive Brokers. One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA

про адреси різних біт/альт коєнів мовчу

але подумати на пару кроків наперед непосильна задача, тому залишається "різати курку, яка несе золоті яйця".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 бер, 2024 23:07, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Я бачу, що про новий закон щодо посилення мобілізації і покращення які там плануються для ухилянтів, в першу чергу фінансові ви не сном ні духом)))

Это который ещё в ноябре приняли, если верить этой ветке? В общем да, за 4 месяца его заметность исключительно в том, что некоторые попереписывали активы на жён.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:46

  foxluck написав:
  moveton написав:А вот про налоги физика (я думаю, что покупка с карт украинских банков - это не про юриков) на курсовую разницу хотелось бы поподробнее. Где в ютубе смотреть?

Ну тут приблизно так (цифри просто для прикладу):
купили облігацію за 100$ при курсі 38 UAH/USD.
...

Вопрос был не о том, как считать (это очевидно: все купли, продажи, купоны и т.д. считаются в гривне по курсу НБУ в момент проведения суммы), а почему должна для ЦБ учитываться курсовая разница, учитывая, что, например, банковский валютный депо - это как бы тоже отдать кому-то денег и потом получить, но налоги считаются только с процентов, а "заработанное" на курсовой разнице физик получает в полном объёме. Я тем временем покурил НКУ и получил такой ответ:
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
...
"165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу"

Т.е. в основном физик всё таки с курсовой разницы наши любимые 19.5% не платит, но ЦБ исключение. Там и в определении инвестиционной прибыли в 170.2 для ясности прописано, что курсовая разница учитывается.

В общем, по итогу получается, что US bonds с их 4.3-4.7% покупать на IBKR можно, но не очень-то прикольно. IBKR просто на остаток средств начисляет 4.83% и это не ЦБ, поэтому с тела не нужно платить налог ещё и с курсовой разницы, что в случае кратного девала будет в долларах не мало. А то, что IBKR лопнет, а дефолта по бондам США не будет IMHO довольно сомнительно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Т.е. в основном физик всё таки с курсовой разницы наши любимые 19.5% не платит, но ЦБ исключение.

Курсова різниця на гроші (депозити, кеш та інше) в Україні наразі не оподатковується.
Але цінні папери - то не гроші і на них курсова різниця оподатковується.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 00:55

  foxluck написав:
  moveton написав:Т.е. в основном физик всё таки с курсовой разницы наши любимые 19.5% не платит, но ЦБ исключение.

Курсова різниця на гроші (депозити, кеш та інше) в Україні наразі не оподатковується.
Але цінні папери - то не гроші і на них курсова різниця оподатковується.

Облагается, но не потому, что не деньги. Как я выше процитировал, НКУ это называет "валютними цінностями (крім цінних паперів)". В валютные ценности входят и банковские металлы. Они тоже не деньги, но с их подорожания, как я понимаю НКУ, налоги платить и декларировать не надо. А вот ЦБ - это прямо (хоть и витиевато) прописанное исключение из исключения.

Но это ладно. Исходный вопрос был о возможности и толковости покупки бондов США. Вроде, разобрались. Про инвестиции в банковские металлы вопросов ни у кого нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 08:27

  flyman написав:
  somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?

зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html

Я теж зливаю, починаючи з 38,25 але по маленькій краплинці. Сумарно менше 2% доларових заощаджень. Але в мене основний валютний актив (більший за долари) - єврові ОВДП.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 09:26

За результатами аукціону з розміщень облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 19 березня, до державного бюджету залучено 16,3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 16,3 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам наступні гривневі ОВДП:

3 млрд грн під 16,46% з погашенням через 1 рік;
4,1 млрд грн під 17,35% з погашенням через 2 роки,
3,37 млрд грн під 18,3% з погашенням через 3,3 року.

Також було запропоновано ОВДП у доларах США - майже 150 млн під 4,66% із погашенням через 1 рік.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 10:01

Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?

зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html

Я теж зливаю, починаючи з 38,25 але по маленькій краплинці. Сумарно менше 2% доларових заощаджень. Але в мене основний валютний актив (більший за долари) - єврові ОВДП.

2% по маленькій краплинці... Ахмєтов? 🧐🧐
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