flyman написав:А про Vanguard та Interactive Brokers є? чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?
Звернення стягнення на цінні папери
Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 19 бер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:А про Vanguard та Interactive Brokers є? чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?
Звернення стягнення на цінні папери
Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.
Ну от що ви за люди такі? Навіщо так нагнітати? Хтось не буде сьогодні спати)))
flyman написав:А про Vanguard та Interactive Brokers є? чи курс просто так росте, чи може хто виводить не чекаючи в стокс енд бондс?
Звернення стягнення на цінні папери
Порядок та черговість стягнення на майно боржника передбачено статтею 52 Закону України «Про виконавче провадження» та передбачає арешт, вилучення та примусову реалізацію такого майна. Відповідно до положень вказаної статті цінні папери віднесені до майна, на яке першочергово звертається стягнення при примусовому виконанні виконавчих документів.
Vanguard. P.O. Box 982903. El Paso, TX 79998-2903 Interactive Brokers. One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA
про адреси різних біт/альт коєнів мовчу
але подумати на пару кроків наперед непосильна задача, тому залишається "різати курку, яка несе золоті яйця".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 19 бер, 2024 23:07, всього редагувалось 2 разів.
moveton написав:А вот про налоги физика (я думаю, что покупка с карт украинских банков - это не про юриков) на курсовую разницу хотелось бы поподробнее. Где в ютубе смотреть?
Ну тут приблизно так (цифри просто для прикладу): купили облігацію за 100$ при курсі 38 UAH/USD. ...
Вопрос был не о том, как считать (это очевидно: все купли, продажи, купоны и т.д. считаются в гривне по курсу НБУ в момент проведения суммы), а почему должна для ЦБ учитываться курсовая разница, учитывая, что, например, банковский валютный депо - это как бы тоже отдать кому-то денег и потом получить, но налоги считаются только с процентов, а "заработанное" на курсовой разнице физик получает в полном объёме. Я тем временем покурил НКУ и получил такой ответ:
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: ... "165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу"
Т.е. в основном физик всё таки с курсовой разницы наши любимые 19.5% не платит, но ЦБ исключение. Там и в определении инвестиционной прибыли в 170.2 для ясности прописано, что курсовая разница учитывается.
В общем, по итогу получается, что US bonds с их 4.3-4.7% покупать на IBKR можно, но не очень-то прикольно. IBKR просто на остаток средств начисляет 4.83% и это не ЦБ, поэтому с тела не нужно платить налог ещё и с курсовой разницы, что в случае кратного девала будет в долларах не мало. А то, что IBKR лопнет, а дефолта по бондам США не будет IMHO довольно сомнительно.
moveton написав:Т.е. в основном физик всё таки с курсовой разницы наши любимые 19.5% не платит, но ЦБ исключение.
Курсова різниця на гроші (депозити, кеш та інше) в Україні наразі не оподатковується. Але цінні папери - то не гроші і на них курсова різниця оподатковується.
Облагается, но не потому, что не деньги. Как я выше процитировал, НКУ это называет "валютними цінностями (крім цінних паперів)". В валютные ценности входят и банковские металлы. Они тоже не деньги, но с их подорожания, как я понимаю НКУ, налоги платить и декларировать не надо. А вот ЦБ - это прямо (хоть и витиевато) прописанное исключение из исключения.
Но это ладно. Исходный вопрос был о возможности и толковости покупки бондов США. Вроде, разобрались. Про инвестиции в банковские металлы вопросов ни у кого нет.
somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?
зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html
Я теж зливаю, починаючи з 38,25 але по маленькій краплинці. Сумарно менше 2% доларових заощаджень. Але в мене основний валютний актив (більший за долари) - єврові ОВДП.
somilitark написав:Питання до знавців і гуру, є бажання хоч трохи злити валюти?
зливаю після 38.5 потрохи те що накаруселив на конвертаційних і переходжу в ОВДП, по моїм розрахункам ПА45 через рік є беззбитковим без врахування інфляції долара, але хперт хотаб каже не потрібно слухати фейкових гуру щоб так не робити, і не мати збитків https://fi202x.blogspot.com/2023/01/2022-114-usd.html
Я теж зливаю, починаючи з 38,25 але по маленькій краплинці. Сумарно менше 2% доларових заощаджень. Але в мене основний валютний актив (більший за долари) - єврові ОВДП.